Sin importar el estatus migratorio: expanden Medical para mayores de 50 años

Personas mayores de 50 años y sin importar su estatus migratorio ahora contarán con cobertura médica gracias a la expansión que realizó Medical en California.

La cobertura estará vigente a partir del primero de mayo y se estima que beneficie a 250,000 californianos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Con Medical completo van a poder ir a más hospitales de California, más laboratorios, medicinas especialistas”, indicó Luis Flores, vocero de la Clínica Tiburcio Vásquez.

Actualmente, las clínicas ya empezaron el proceso de inscripción que puede tardar dos semanas.

QUÉ NECESITAS PARA INSCRIBIRTE

“Puede ser una credencial de México, la consular, el pasaporte, tienen que traer el talón de cheque si están trabajando y si alguien los está ayudando, una carta de sostenimiento de la familia”, dijo Marta Mendoza, vocera Clínica Tiburcio Vásquez.

CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA APLICAR A MEDICAL

Las personas de bajos ingresos no pueden ganar más de $18,700 al año, para dos personas el monto es de $25,200 al año y para tres o más personas $31,700 o no más de $38,200 anuales.

Organizaciones comunitarias reconocen que todavía falta trabajo por hacer para que todo tipo de comunidades tengan acceso a cobertura médica, pero resaltan que de todos modos, este es un gran paso.

“Si tu no eras ciudadano, no tenías residencia legal, no tenías ningún acceso al Medical, ahora ese límite se ha quitado para los mayores de 50 entonces eso es una gran ganancia”, aseguró Mar Velez, vocera de la Coalición Latina por una California Saludable.

Para obtener información sobre la expansión de Medical puedes acudir a la clínica comunitaria más cercana a tu residencia.