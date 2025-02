Servicios médicos gratis para quienes no tienen seguro en el Área de la Bahía

Febrero es el mes de la salud del corazón, lo que sirve como recordatorio para hacerse esos exámenes de salud.

Ahora, si no tiene seguro médico, estos servicios suelen ser costosos. Es por eso que una organización en el Área de la Bahía busca ayudar.

Se trata de Clinic By the Bay. Donde médicos voluntarios ofrecen servicios a residentes del Área de la Bahía que no tienen seguro médico privado, Medicare o Medi-Cal.

Aquellos que sean elegibles podrán contar con servicios como:

Medicina general

Exámenes de bienestar

Exámenes físicos para inmigrantes

Terapia física

Asistencia con medicamentos

Orientación y educación en salud

Rayos X

Vacunas

Referencias para operaciones y atención especializada

Asesoramiento en salud mental

Cuidado preventivo

Evaluación psicosocial y derivación

Fisioterapia

Dermatología

Reumatología

Educación sobre diabetes

Para calificar, necesita lo siguiente:

Tener al menos 18 años de edad

No tener seguro médico

Vivir en el Área de la Bahía

Ser considerado de bajos ingresos según la tabla de abajo

Tabla de eligibilidad

Si no está seguro si califica, puede comunicarse con la organización para programar una cita de elegibilidad para determinar qué tipo de ayuda puede obtener.

Sus oficinas están ubicadas en San Francisco, pero ofrecen servicios para todo el Área de la Bahía.

Comuniquese con ellos:

Dirección:

Clinic by the Bay

35 Onondaga Ave.

San Francisco, CA 94112

Horario de oficinas:

Lunes a viernes: 10 a.m. a 5 p.m.

Cerrado sábado y domingo

Horario de clínica: (solo por cita)

Martes: 12 p.m. a 8 p.m.

Jueves: 10 a.m. a 6 p.m.

Correo electrónico:

info@clinicbythebay.org

Número de teléfono:

Pacientes: 415.405.0222

Otros: 415.405.0207