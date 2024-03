“Estamos aterrorizados”: amenazan a residentes hispanos tras ola de robos al este de San José

Residentes de un complejo de apartamentos al este de San José aseguran estar viviendo en temor constante desde hace unos días cuando inició una ola de crímenes en contra de su edificio

“Estamos atemorizados, yo tengo un bate, duermo con el”, indicó Luis Armora, residente afectado.

Luis no ha podido dormir tranquilo desde el pasado viernes cuando él fue uno de los 16 residentes del complejo de apartamentos Paseo Senter en Coyote Creek que fueron víctimas de una ola de vidrios rotos y vandalismo en sus vehículos.



El afectado afirmó que le dejaron una amenaza.

“Me dejaron esta nota en el carro y dice ´cierra la boca o el carro de tu esposa es el siguiente´”, indicó Luis.

Él explicó que no es la primera vez que sucede algo así en esta comunidad para familias de bajos ingresos, pero para ellos esta ha sido la amenaza más preocupante, ya que ocurrió al interior de sus cocheras donde solo se puede ingresar con acceso a la propiedad privada.

“Nos han dicho que esas personas tienen controles y así acezan las puertas porque la puertas no están rotas o dañadas, ellos tienen acceso”, dijo Luis.

Los apartamentos quedan dentro del distrito 7 de San José, representado por Bien Doan, a quien Telemundo 48 contactó y se puso en contacto con los vecinos de estos apartamentos

“Estanmo intentando limpiar esta zona porque este problema puede estar vinculado con la cercanía de los apartamentos al arroyo coyote donde hay una gran población de personas sin hogar”, aseveró Doan.

Además de actividad de pandillas en la zona, una representante de la administración de los apartamentos nos confirmó que han distribuido boletines con fotos captadas por sus cámaras de vigilancia esperando dar con los responsables.

“Son dos individuos y se transportan en un Lexus, estas son las fotos que están en el edificio, la policía ya los identificó y no sabemos por qué no ha habido un arresto, y es lo que más me sorprende que la policía de San José no está haciendo nada, ¿están esperando que alguien realmente salga dañado?”, añadió Luis.

Telemundo 48 tampoco contactar en persona con la policía de San José pero en un comunicado nos dijeron:

“No podemos confirmar que estos sean los sospechosos vinculados al caso, tenemos los reportes y estamos investigando activamente”.

Doan nos confirmó también que se contactó con la policía y acordaron poner mayor patrullaje en estas calles, además de que planean realizar una junta comunitaria junto a los residentes el próximo 14 de marzo.

Pero mientras llega esta reunión, explicaron que actualmente la acción la están tomando los mismos residentes de este complejo de apartamentos quienes se han unido para patrullar las calles y protegerse a ellos mismos.

“Nos sentimos tan solos que tenemos que patrullar nosotros solos, el día de mañana que nos lleguemos a topar a estos individuos esperemos que la policía responda a ese llamado”, puntualizó Luis.

El afectado dice que, hasta entonces, seguirán tomando medidas.

“Lo que me toca hacer lamentablemente para poder dormir en la noche es poner una de mis sillas así en mi puerta”, dijo Luis.