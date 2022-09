Inicia selección de jurado para el juicio por presunta corrupción de la Alguacil del condado Santa Clara

El juicio por corrupción contra la alguacil del condado Santa Clara, Laurie Smith, iniciará el miércoles con la selección de jurado.

Smith está luchando contra una serie de acusaciones de corrupción de un gran jurado civil, lo que significa que el juicio no es ni civil ni penal. Las acusaciones incluyen afirmaciones de que Smith emitió permisos de armas ocultas a cambio de donaciones políticas.

“Va a ser un baño de sangre en el juicio”, dijo la abogada defensora penal Paula Canny.

Canny agregó que no ha visto nada como esto en sus más de 40 años de práctica legal y cree que es principalmente político.

“Ella no puede ser encarcelada, no pueden hacerle nada más que sacarla de su cargo, y eso le impediría ocupar un cargo en el futuro. Pero Laurie tiene más de 70 años y no buscó la reelección; su mandato como alguacil en servicio terminará en unos meses”, dijo Canny.

Debido a que este tipo de juicio es tan raro, Canny dijo que hay muchas incertidumbres sobre cómo se desarrollará, comenzando con la selección del jurado.

“No es como si pudieras ir al procedimiento civil y averiguar qué reglas se aplican porque es un caso híbrido, no es un caso penal y no es un caso civil, a pesar de que está siendo procesado por un fiscal de distrito”, dijo Canny.

También son inusuales los conflictos de intereses. El fiscal es de San Francisco y el juez es del condado San Mateo. Pero, permanecerán en San José.

No está claro si Smith subirá o no al estrado y si el resultado del juicio podría generar un enjuiciamiento penal.

“Lo han intentado durante probablemente dos años y no han podido hacerlo”, dijo Canny. “Esto es lo mejor que pueden reunir contra ella. Podría cambiar si la alguacil Smith testifica".

En un último intento por desestimar algunas de las acusaciones, el abogado de Smith trató de invocar un fallo reciente de la Corte Suprema de EEUU sobre los permisos de armas ocultas. Pero según Mercury News, un juez rechazó desmantelar el caso, aunque el juez desestimó al menos una de las acusaciones.