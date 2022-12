Cuide su seguridad cuando vaya de compras

Cuando salimos de compras en estas navidades, algo que a muchos se nos olvida es pensar en nuestra propia seguridad.

Por ello, Carlos Solórzano, el Director General de la Cámara Hispana De Comercio De San Francisco recomendó “asegúrense que no esté nadie detrás de ustedes, y como ahora están los robos organizados de cuatro o cinco personas, por favor no confronten a nadie y evitar esto sobre todo pensando en nuestras familias”.

En algunos casos, incluso los ladrones siguen a sus víctimas hasta sus carros y ahí les despojan de sus pertenencias. Por eso hay que estar siempre alertas y estacionar el vehículo en una zona concurrida y muy bien iluminada

“A las personas que usan sus carteras, que la pongan en un lugar más seguro y que no se peguen con alguien que se les acerque, que pueda levantar la cartera y a la vez y tener cuidado donde van a comprar para que no compren cosas que no estén registradas legalmente y que no puedan regresar después” recomendó Solórzano.

Los comerciantes también tienen que estar preparados, por lo que Solórzano recomendó “que tengan conectadas sus cámaras de seguridad. Que tengan a la gente de seguridad en el frente e incluso ponerlas sin uniforme para que se puedan mezclar y que tengan un poquito más de protección dentro de sus establecimientos. También les decimos que se junten cuatro o cinco comerciantes para que entre ellos mismos paguen una mejor seguridad y protegerse entre ellos mismos”.

Además, es necesario tener precaución en casa al adornar con motivo de la Navidad

“La seguridad es algo imperativo para que la Navidad se convierta en buenas memorias, ya que no queremos acordarnos de algún incendio o algún familiar lesionado” indicó el Capitán Jonathan Baxter, del Departamento Bomberos De San Francisco.

Por ello, los bomberos lanzaron una campaña desde principios de diciembre que ofrece información por escrito para seguridad en nuestras casas.

“No solamente estamos proveyendo información de seguridad, también estamos escuchando los comentarios de la comunidad para mejorar como bomberos el próximo año” aseguró Baxter

También algunos departamentos de policía y del alguacil trabajan en conjunto con los comerciantes para mantener a la comunidad segura.