Se quedan sin recivir su compra de Acción de Gracias

"¿Dónde está el pavo que pedimos?"

Esa es la pregunta que varias familias del Área de la Bahía se hicieron a sí mismas la mañana del Día de Acción de Gracias después de que un servicio de entrega de comestibles local no les dejara la comida.

Nicky King de San Anselmo decidió confiar en Good Eggs, un servicio de entrega con sede en San Francisco, para todas sus comidas desde que comenzó la pandemia. Acción de Gracias no fue la excepción.

"No he estado dentro de una tienda porque algunos miembros de nuestra familia tienen problemas médicos", dijo. Se suponía que su pedido llegaría el martes, incluido su pavo orgánico de $40.

"Alrededor de las 10 p.m. recibí un mensaje de texto de ellos, diciendo que mi pedido se entregaría entre las 2:50 a.m. y las 3 a.m., lo cual me pareció un poco extraño", dijo.

King esperó hasta las 3 a.m., pero nunca llegó la compra.

"Good Eggs ha hecho un trabajo terrible de comunicación. Especialmente dejando a la gente colgada", dijo.

Muchos otros clientes recurrieron a Twitter para llamar la atención sobre sus problemas de entrega con Good Eggs y el CEO emitió una disculpa.