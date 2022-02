“Se hundió y no lo volví a ver”: primo de hispano desaparecido en Muir Beach

Un día de pesca se convirtió en una tragedia para tres primos hispanos que salieron a pescar el lunes a la playa Muir Wood en el condado Marín.

La familia llegó alrededor de las 11:00 a.m., a la playa.

“Pescamos un rato ahí y él estaba muy emocionado por pescar y el accidente ocurrió a eso de la 1:20 p.m., más o menos”, explicó Marlín Padilla, primo de José Medardo Padilla, de 28 años, quien está desaparecido.

Una ola los arrastró mientras se encontraban en las rocas.

“Eso fue de un momento a otro la verdad, él se estaba tirando de una roca a otra y cuando menos acordé lo miré que estaba abajo del agua y ya me estaba pidiendo ayuda y en ese momento salté a la roca que estaba más segura y me quité toda la ropa y de volada me tiré al agua”, contó Marlín.

Sin embargo, sus esfuerzos por ayudar a su primo fueron en vano debido a la fuerte corriente del mar.

“Yo llegué a alcanzar a donde estaba él, pero ya lo trataba de levantar para arriba, pero las olas me estaban haciendo tragar mucha agua, pero era muy difícil”, dijo Marlín.

El hombre logró sostener a su primo durante al menos cinco minutos, pero no pudo seguir manteniéndolo junto a él.

“Incluso para mí, yo salir del agua fue complicado la verdad. La corriente estaba exageradamente fuerte y fue un milagro la verdad que la logré hacer hasta la orilla otra vez de regreso”, aseguró.

La Guardia Costera emprendió la búsqueda de José por aire y mar, sin embargo, tras 24 horas de dieron por terminado los esfuerzos.

“Lo logré ver una última vez que lo miré que las olas lo estaban meneando cerca de las piedras y esa fue la última vez. Ya después vi que se volvió a hundir y ya no lo volví a ver”, aseguró Marlín.

Familiares hallaron un zapato de José por lo que no pierden la esperanza de hallarlo con vida, sin embargo, si la situación es otra enviarán sus restos a Honduras donde vive a su mamá.

También piden la ayuda de la comunidad con drones, lanchas o equipo de buceo para continuar con la búsqueda de ser querido.