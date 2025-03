Exalumno ataca al director de una escuela secundaria en Santa Rosa

Un sospechoso, de 17 años, agredió al director de una escuela en Santa Rosa el miércoles, según la Oficina del Alguacil del condado Sonoma.

Los agentes respondieron alrededor de las 9:00 a. m., a un reporte de un altercado físico en la zona de la escuela preparatoria Roseland Collegiate Prep en Larkfield-Wikiup, informó la Oficina del Alguacil.

Los investigadores creen que el menor sospechoso entró a la escuela con un pasamontañas que le cubría el rostro y deambuló por el campus. Personal escolar, preocupado, confrontó al sospechoso y este abandonó el campus.

El director de la escuela lo siguió por Ursuline Road hacia Old Redwood Highway, intentando tomarle una foto, informó la Oficina del Algaucil. El sospechoso supuestamente giró bruscamente y atacó al director. Con la ayuda de un transeúnte, el director logró someterlo hasta que llegaron los agentes.

El director sufrió heridas leves durante la agresión, según la Oficina del Alguacil. El menor sospechoso fue identificado como un exalumno y arrestado bajo sospecha de delitos menores de agresión y agresión a un funcionario escolar. Recibió atención médica por lesiones leves en un hospital local y se le emitió una citación antes de ser entregado a su madre.

"Debido a las leyes específicas sobre arrestos de menores, los agentes no pudieron entrevistar al sospechoso ni indagar sobre su motivo para estar en el campus", declaró la Oficina del Alguacil. "El menor no portaba armas y no hay indicios de que tuviera intenciones de cometer actos violentos en el campus".