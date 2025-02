Enorme árbol cae sobre el techo de una escuela primaria en Santa Rosa

Un árbol cayó el lunes encima de la escuela primaria Lane en Santa Rosa causando daños a la cafetería y el gimnasio.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 a.m., y según el departamento de bomberos de no hubo heridos y lograron despejar la calle poco tiempo después.

“Quedó una parte que no podemos hacerla porque está un poquito hundida, así que no sé qué otro día vayan a venir para removerlo al 100%”, explicó Jesús Juárez, contratista.

Juárez confesó que no fue tarea fácil.

“Ahora sí que todo el escombro, todas las ramas que habían esparcidas. De hecho, cayó una parte en un autobús escolar, pero no le pasó nada”, indicó Juárez.

Ryan Hagstrom, arborista certificado afirmó que debido a las lluvias, la tierra se satura, lo que desestabiliza a los árboles. Esto con los vientos pueden causar escenas como la de la escuela.

Hagstrom agregó que respondió a escenas similares a lo largo del condado, aunque no de esta magnitud.

Actualmente, hay una alerta por inundaciones y fuertes vientos que estará vigente hasta el miércoles a las 4:00 a.m., por lo que los expertos piden tomar precauciones si tu casa tiene proximidad a árboles.

“Lo que pasa, se ladean por el aire. Cómo tienen muchas ramas, uno lo que le llama es el safety prune, que tiene que quitarle las ramas, quitarle peso para que el árbol evite lo que pasó aquí en este caso”, dijo Juárez.

Por su parte, los bomberos recomendaron permanecer en casa durante la tormenta si no hay necesidad de salir. Y si no lo puedes evitar, te recuerdan no conducir por calles inundadas.