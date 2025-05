CHP: autobús escolar involucrado en accidente en la autopista 17 en las montañas de Santa Cruz

Un autobús escolar se vio involucrado en un accidente en la autopista 17 el lunes en la mañana en las montañas de Santa Cruz.

El CHP que otros dos vehículos estuvieron en el choque en dirección sur cerca de Vine Hill Road.

El Distrito Escolar Union de Cupertino aseguró a través de un comunicado lo siguiente:

"Tres autobuses del CUSD se dirigían al Campamento de Ciencias. Un autobús del CUSD sufrió un accidente automovilístico (fue chocado por detrás por otro vehículo). Ningún estudiante ni miembro del personal del CUSD resultó herido. Todos los estudiantes y el personal continuarán hasta su destino, el Campamento de Ciencias".

El carril derecho de la autopista se encuentra cerrado.

Between 20-30 kids were on board the bus, and it appears that they have sustained minor injuries. The CHP is on the scene investigating the crash. https://t.co/EJIhBcaIob