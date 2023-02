Residentes denuncian que propietarios buscan cansarlo para que desalojen sus viviendas en San Rafael

Varios residentes de un complejo de apartamentos han denunciado que los dueños de las viviendas no ponen atención a sus exigencias con la intensión de que ellos se cansen y desalojen voluntariamente las unidades habitacionales en San Rafael.

El año pasado nuevos propietarios del complejo Merdian, ubicado en el 400 Canal Boulevard, han estado realizando remodelaciones, sin embargo, cuando los propietarios se quejan de algún desperfecto en sus viviendas pasan semanas para que se las reparen.

Este fue el caso de Misael que desde hace tres semanas se le dañó el calentador y cuando lo reportó a la administradora recibió una respuesta que la sorprendió.

“No tengo nada que ver me dijo, y le dije como que no, si yo vivo ahí y si le pasa algo a mis hijos, entonces como es eso que no tiene nada que ver”, explicó Misael. “Me iba a dar tarjeta para comprar un calentón, esperando la tarjeta todavía estoy”.

Selvin, un vecino de Misael quien reside en el mismo edificio de apartamentos, aseguró que tampoco le arreglaron a tiempo cuando reporto la tina y el lavaplatos dañados.

“Pasó esa tina casi 2 semanas y ella no mandó el hombre para que arreglara la tubería”, expresó Selvin Mazariegos, residente.

Maynor Gramajo, también se sumó a las quejas asegurando que lo están “fastidiando”.

“Sí nos están fastidiando a nosotros, nos dejaron casi una semana sin agua caliente”, dijo Maynor.

Estos inquilinos temen que debido a la respuesta que han recibido por parte de la administración los estén presionando para desalojar sus viviendas.

“Osea que están desesperando a los inquilinos para que se vayan por ellos mismos, por decirse así, la manager que tienen los trata muy mal abusa de ellos verbalmente y psicológicamente, no les compone, no les hace las reparaciones que ellos piden”, aseveró Marina Palma, vocera de la Organización Voces del Canal.

Telemundo 48 se comunicó con los dueños de los apartamentos, sin embargo, hasta el momento no hemos recibido respuesta.

Los afectados buscan ayuda ya que se sientes abandonados y desprotegidos a pesar de estar cumpliendo y pagando su renta a tiempo.