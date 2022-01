San Pablo podría aprobar nueva ordenanza para proteger a inquilinos de ser desalojados

El Ayuntamiento de San Pablo votará el martes para decidir si crearán una nueva ordenanza de urgencia destinada a detener los desalojos, ya que el aumento de los números de COVID-19 causa mayores dificultades a los inquilinos de la ciudad.

Las protecciones de desalojo estatales y del condado expiraron en octubre, ya que los números de COVID-19 disminuyeron y más personas pudieron volver a trabajar. Pero la variante Ómicron ha cambiado las cosas.

Según un informe del personal para la reunión del martes, la ley estatal prohíbe que los municipios aprueben nuevas protecciones de desalojo relacionadas con el alquiler no pagado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2022. Pero no prohíbe nuevas protecciones por causa justa relacionadas con el alquiler no pagado.

"El aumento de las protecciones contra el incumplimiento de pago y la disminución de las protecciones contra el desalojo sin culpa, junto con los retrasos en la distribución del alivio de la renta, han incentivado a los propietarios a comenzar los desalojos 'sin culpa' para eludir las fuertes protecciones estatales por falta de pago de la renta", dice el informe. "Los retrasos en la distribución de la ayuda para el alquiler han aumentado los deseos de los propietarios de sacar a los inquilinos de las propiedades de alquiler por cualquier motivo. Los retrasos en la ayuda para el alquiler han sido especialmente perjudiciales para los residentes de San Pablo, de los cuales aproximadamente el 20 por ciento estaba por debajo del umbral de la pobreza antes de la pandemia.

El informe señala que "San Pablo, al igual que otras comunidades en el Área de la Bahía de San Francisco, ya estaba experimentando una crisis de asequibilidad de viviendas, lo que está provocando la falta de vivienda y el desplazamiento de los residentes".

También señala que los residentes afroamericanos y latinos se han visto afectados de manera desproporcionada por la pandemia y se han infectado a tasas más altas que otros grupos.

“Esta ordenanza hará justicia y promoverá la equidad racial para los inquilinos afroamericanos y latinos”, decía.

Si se promulga, el consejo puede aplicar la nueva ordenanza retroactivamente.

El Ayuntamiento de San Pablo se reúne virtualmente el martes a las 6:00 p.m.