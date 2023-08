Reducen el límite de velocidad en zonas escolares de San Mateo

Una pantalla con letras rojas advierte a los conductores que transitan por la escuela primaria College Park en San Mateo que tienen que bajar la velocidad.

Esto, debido a que hay nuevos límites alrededor de ese recinto donde a partir del primer día de clases, los vehículos deben pasar a un máximo de 15 millas por hora.

La medida fue recibida por los padres de familia con agrado.

“Muchas veces mirábamos accidentes porque a la hora de cruzar los niños, los carros pasan a velocidad alta y pues son criaturas pequeñas que muchas veces necesitan mucho cuidado a la hora de pasar”, indicó Flor Xxiloj, madre de familia.

“Está muy bien eso porque pasan muchos muchachos jóvenes quemando llanta a 60 mph o 70 mph”, expresó Jorge Solorio, residente de San Mateo.

Esta reducción en los límites de velocidad es la fase 1 del programa Slow for Students que el Departamento de Obras Públicas implementó en 13 escuelas primarias en la ciudad de San Mateo, cambiando de 25 a 15 millas por hora el límite de velocidad.

“Decidimos comenzar con las escuelas primarias y secundarias públicas, y eso es porque los niños en esos rangos de edad son de los más vulnerables en nuestra comunidad”, explicó Casia Ravi, vocera del Departamento Obras Públicas.

La fase 2 y 3 contempla esta misma medida para 10 escuelas preparatorias.

“Esos nuevos límites son solo cuando los estudiantes o los niños estén presentes”, indicó Ravi.

Aquellos recintos que no vean cambios en la velocidad permitida en sus calles cercanas es porque no están ubicados en zonas residenciales, o tienen más de dos carriles ya que la ley estatal no permite bajar la velocidad en esas áreas.

“Yo no dejo que mi Nino camine por el miedo a que conductores se la pasan en el teléfono y no respetan el límite de velocidad”, dijo Norma Méndez, madre de familia.

La comunidad cree que estos cambios serán efectivos siempre y cuando haya vigilancia de las autoridades para hacer cumplir la ley.

El supervisor David Canepa le envió un comunicado a Telemundo 48 refiriéndose al tema que dice:

“Estoy trabajando en una legislación a nivel del condado para reducir los límites de velocidad a 15 mph alrededor de las escuelas ubicadas en zonas no incorporadas del condado San Mateo. Esta es una vía rápida, económica y eficaz de hacer que las calles sean más seguras y alentar a más niños a caminar y llegar en bicicleta a la escuela”.

La ciudad también espera coordinarse con la policía para realizar campañas de educación sobre estos nuevos límites de velocidad.