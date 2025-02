En video: la engañan y le roban $11,000 de su auto en San Leandro

Una televidente se comunicó con Telemundo 48 para denunciar que había sido víctima de un robo similar al que reportamos la semana pasada en el que una pareja perdió $8,000 cuando cayeron en la trampa de delincuentes en San José.

En este caso, los ladrones distrajeron a la mujer, quien prefirió mantenerse en el anonimato, para hacerla bajar de su auto y robarle $11,000 en efectivo que acababa de retirar del banco.

“Me salgo, me meto al carro y ella va atrás de mí y me dice: ´botaste dinero´”, aseguró la víctima. “Me bajé del carro, no entiendo por qué me bajé del carro”.

Quien se le acercó, según la afectada, fue una mujer que le habló en inglés.

“Y ella fue conmigo y se metió conmigo hacia la tienda, y me dijo ´ahí´, y eran muchos dólares tirados digamos unos $10 o $20 dólares”, relató la mujer.

Cuando los recogió se dio cuenta que eran solo billetes de $1, y entonces todo le hizo sentido.

“Ahí es cuando yo digo ‘mi dinero’ como me amenazaron es cuando ya me doy cuenta. Voy para el carro, lo primero que hago es buscar mi dinero que había puesto en la guantera, pero ya no estaba”, dijo la afectada.

El robo sucedió en San Leandro, en el estacionamiento de la tienda Lakeshore Learning, a solo 4 minutos de la sucursal de Wells Fargo, ubicada en el 1899 Marina Boulevard, y justo después de salir de retirar el dinero.

Gracias a las cámaras de su vehículo, pudo confirmar que los ladrones la siguieron desde que salió de la agencia bancaria.

“Estas cámaras te graban todo lo de los carros de al lado”, dijo la mujer.

Su auto también grabó en detalle toda la estrategia que usaron.

“El hombre está aquí esperando, y cuando yo entro con ella, él se acerca y está aquí esperando y es cuando abre la puerta, abre la puerta y agarra el dinero”, indicó la víctima.

Fueron escasos segundos en los que la mujer también desapareció. Las cámaras del lugar, dice, confirmaron que se subió en el mismo auto que el hombre. en total eran 3 personas y le llamó la atención que llevaban audífonos puestos.

“No sentí desconfianza porque estaba vestida de enfermera de hospital. Viene a una tienda de niños pues no sientes esa desconfianza de alguien así”, expresó la mujer.

Este incidente sucedió el 14 de agosto del año pasado, pero la televidente vio nuestra noticia sobre la señora de San José a quien le pincharon una llanta para robarle $8,000 y nos contactó.

“Y el valor de la señora me hizo más valor a mi para yo también salir y tal vez así hay más personas a las que también les va a dar valor”, aseveró la mujer.

Otra similitud de los dos casos es que también le colocaron un artefacto a la llanta.

“Algo puso aquí, no sabemos si fue lo que le puso a la señora para que se clavara o un tracker”, añadió la afectada.

En el video se ve que el sospechoso le quita algo al neumático después de agarrar el sobre con dinero. No se distingue qué es, pero se grabó cuando también lo colocó, minutos antes.

“No confíen en nadie. Si te dicen ´tu llanta se pinchó o se te cayó el dinero, o bájate del carro´, la verdad es que no, no confiar en nadie”, puntualizó la mujer.

La policía de San Leandro ya tiene estas evidencias y nos confirmó que investigan el caso como un robo mayor, pero que por ser una investigación activa no pueden revelar más detalles.

Telemundo 48 se comunicó con Wells Fargo múltiples veces, desde la semana pasada por que queremos conocer sus políticas cuando suceden estos incidentes, sin embargo, aún estamos esperando respuesta.