¿Por qué es importante el voto latino en las próximas elecciones?

Líderes y organización enfatizaron una vez más el jueves la importancia de que la comunidad latina salga a ejercer su derecho al voto el próximo 8 de noviembre.

"La importancia del voto sobre todo con los latinos es por qué regularmente no votan, no toda nuestra gente no salen a votar", indicó Jesús Flores, director de Latino Bussines Foundation.

La preocupación surge luego de que durante las elecciones pasadas que se llevaron a cabo en junio solo el 15% de los hispanos votaron.

María Noel Fernández, directora de la campaña Silicon Valley Rising, explicó que al votar, las personas están alzando su voz para ser escuchados en temas que los benefician o perjudican directamente.

"Una manera de demostrar nuestro poder y demostrar los intereses que tenemos y lo que necesitamos del gobierno es votando, así que necesitamos que nos escuchen y que hagan nuestras voces escuchadas en las mesas de decisiones de toda la ciudad", afirmó Fernández.

Fernández indicó que San José es una ciudad donde la comunidad latina es predominantes ya que viven y trabajan allí, son miembros críticos de la vida económica y cultural de la ciudad.

"Necesitamos usar nuestros votos para ver cómo vamos a hacer cambios en nuestra comunidad, que líderes están dispuestos hacer algo sobre esos problemas", aseveró Corina Herrera, líder de East Bay San Jose.

Para ejercer tu derecho al voto tienes que ser mayor de 18 años, ser ciudadano americano y no estar en la cárcel.