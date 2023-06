Negocios cierran sus puestas ante problema de venta y uso de drogas en San José

Varios comerciantes en el centro de San José esperan que el plan de la ciudad para acabar con el uso de drogas a plena luz del día ayude a salvar sus negocios.

Los afectados aseguran que ha sido difícil sobrevivir desde la pandemia, pero ahora se le suma el problema de la venta y uso de drogas, y aseguran que el tener un negocio, es casi imposible.

Para el café Holy Cannoli, ubicado en el centro de la ciudad, los problemas se empezaron surgir cuando fueron asaltados a punta de pistola.

“Oh, he tenido PTSD (estrés postraumático) desde entonces. Es la segunda vez que me roban en el centro de San José”, aseguró Jamie Whitmire, dueña del café.

Poco después, Jamie cerró su café ubicado en Santa Clara Street.

Ella asegura que fueron las drogas y los vagabundos que la forzaron a tomar esa decisión, pero mantuvo su negocio de servicio de comidas abierto.

“Me da miedo. Me da miedo entrar y me da miedo no irme. No importa la hora que sea”, afirmó Jamie.

Pero no solo es este café, negocios aledaños también han cerrado sus puertas.

Frank da Barber espera no ser el próximo.

“Ha sido muy duro. Nosotros mismos hemos estado colgando de un hilo”, afirmó Vince Deleon, dueño del establecimiento.

Deleon dijo que el descenso de la economía, junto a el uso de drogas al aire libre por personas sin hogar, están alejando a clientes.

“Hemos tenido gente fumando pipas de metanfetamina justo aquí, en las puertas con los negocios cerrados”, aseveró Deleon.

La Alcaldía, por su parte, explicó que el número de edificios vacantes en el centro de San José es de aproximadamente 7% a 9% .

Matt Mahan, alcalde de San José, prometió que quienes trafiquen drogas, serían arrestados y enjuiciados luego de que saliera a la luz un video, obtenido por nuestra cadena hermana NBC Bay Area, en que se veía a personas drogándose a plena luz del día.

El patrullaje a pie ha sido más visible en los últimos días.