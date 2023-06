A un año de su muerte: rinden homenaje a joven hispano que intentó evitar un robo en Safeway de SJ

Familiares y amigos le rindieron un sentido homenaje el domingo a Manuel Issac Huizar Cornejo, el joven hispano que perdió la vida tras recibir un disparo mientras intentaba detener un robo en un supermercado Safeway el 5 de junio de 2022 en San José.

“Mañana va a ser un año. Fue arrebatada la vida de mi hijo, perdón si no me puedo contener”, aseguró entre lágrimas Maricela Cornejo, madre de Manuel.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Con mariachis, fotos y flores los asistentes recordaron a Manuel, de 24 años, con mucho cariño en el parque Frank Branhall.

“A él le gustaba mucho, mucho el estudio y también le gustaba mucho el deporte”, expresó Maricela.

“Me acuerdo una vez que estábamos celebrando el cumpleaños de mi mamá y era un miércoles. Todo el mundo se fue a dormir a las 3:00 a.m., y mi mamá dijo ‘No hay escuela, nadie va.’ Y él a las 6:00 a.m., se levantó y dijo ‘Yo me voy a la escuela’”, recordó Guillermo Huizar, hermano de Manuel.

Maricela aseguró que, a pesar del tiempo que ha pasado desde la muerte de su hijo, aún el dolor continúa presente.

“Las personas, los padres, o las familias que han perdido a un hijo o un hermano pueden saber el dolor tan grande y lo difícil que es”, indicó.

El año pasado, las autoridades arrestaron a Tavita Tuakalau, de 18 años, en conexión con el crimen.

Enfrenta una pena de 50 años a condena perpetua.

“Destrozó a una familia completa, el corazón de una madre, el corazón de unos hermanos. El corazón de sus propios padres”, afirmó Maricela.

El sospechoso se presentará en corte nuevamente el 28 de julio.