Teatro California presenta la ópera en español Zorro en San José

Sube el telón para una obra donde las batallas con espadas, los conflictos de amor y la reivindicación de los más pobres enmarcan la vida de Diego de la Vega, El Zorro.

“El Zorro representa ese personaje que es peligroso, pero por el bien, no es un débil, no es una persona que simplemente yo quiero lo mejor, no no, es peligroso, es una persona que ha controlado el peligro en si mismo para usarlo por el bien”, explicó Xavier Prado, tenor que interpreta al "Zorro".

Con una luminosa escenografía, la historia se desenvuelve en Los Ángeles, cuando California todavía era parte de México. Don Diego de la Vega de posición privilegiada regresa de España, y al ver la opresión de los débiles, se convierte en un enmascarado para poder defenderlos, sin poner en riesgo a sus seres queridos, un mensaje profundo que no pierde relevancia.

“Pelear por lo que cree, una persona común y corriente, que no tiene superpoderes pero que tiene las agallas de pararse frente a los opresores y es capaz de defender a los demás”, indicó Prado.

Por segundo año consecutivo la ópera de San José apuesta a poner obras en español, y en este caso el compositor es del Área de la Bahía, Héctor Armienta.

“Sí, El Zorro fue escrita en español e inglés, de esa forma es histórica porque no encontramos operas bilingües de esa forma”, dijo Armienta.

“Una obra muy interesante, muy divertida, muy melódica”, aseguró Jorge Parodi, director de orquesta y musical de "Zorro".



Está llena de ritmos musicales familiares, y la historia puede ser seguida con letreros tanto en español como en inglés.

“Yo diría que la ópera es para todos, no es algo rígido como algunos piensan y en este caso tenemos algo muy familiar, muy latinoamericano puesto en escena y apropiado para el público del siglo XXI”, aseguró David Radames Toro, director.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Esta ópera abre este fin de semana en el Teatro California en San José y para las familias tienen descuentos especiales.

“Esta obra es excelente para los niños, si quiere traerlos, la entrada para los menores de 18 años son $10, más barato que ir al cine, así que vengan, no se arrepentirán”, enfatizó Shawna Lucey, directora ópera San José.