Tramo de la autopista 680 sin luz ante el robo de cables de cobre en San José

Residentes han expresado su preocupación debido a la falta de iluminación en un tramo de la autopista 680 al este de San José.

El área desde McKee Road justo antes de King Road en ambas direcciones está a oscuras desde al menos una semana.

“Es realmente peligroso, aún más cuando llueve”, aseguró Kamille Reddy, residente.

Varias personas en Facebook han comentado sobre el problema.

Además, en McKee Road, también se ve muchas personas sin hogar.

“Siempre he sido muy cuidadosa solo por los peatones y el riesgo de atropellar a alguien, pero incluso ahora, apenas se puede ver nada”, indicó Kamille.

Hace una semana, Telemundo 48 recurrió el área y notamos la misma situación, las luces no estaban funcionando en una sección del 680 por esta razón le preguntamos al Departamento de Transporte de California (Caltrans, por sus siglas en inglés), ¿cuál era la causa de los apagones?, pero dijeron que aún estaban investigando.



Una semana después, Caltrans confirmó que todo se debía al robo de cables de cobre.

En un correo electrónico, uno de los voceros de Caltrans indicó: “nuestro equipo eléctrico de Caltrans ha determinado de que las luces en cuestión en la autopista 680 están apagadas debido a que individuos están quitando los cables de las cajas”.

El robo de cable no es nuevo en el sur de la Bahía, hace unos meses, la ciudad de San José construyó una página web que tiene un mapa donde muestra cuáles áreas tienen luces que no están funcionando debido al robo de cables.

El mes pasado, dos hombres fueron arrestados después de que, según la policía, robaran cable de varias luces de una calle en Morgan Hill.



“Mi mayor preocupación es que alguien no conozca la salida y luego golpee a una persona o incluso a otro conductor que no puede ver la señal de salida porque no sabe a dónde ir”, aseguró Kamille.

Caltrans no nos dijo cuándo tienen pensado arreglar las luces, pero indicaron que nos dirían más cuanto tuvieran más información.