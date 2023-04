Feligreses celebran con alegría el Viernes Santo en San José

Es Viernes Santo y a lo largo y ancho del Área de la Bahía se reanudaron las conmemoraciones tradicionales de esta fecha que fueron suspendidas durante tres años por la pandemia.

Telemundo 48 acudió a la Iglesia del Sagrado Corazón en San José donde fuimos partícipes de la Liturgia de la Pasión de Cristo que es el evento principal en este Viernes Santo.

Feligreses pudieron regresa a celebrar esta importante fecha sin ningún tipo de restricciones.

“Es más profundo aquí, estarlo viviendo en comunidad, porque estar en casa no es lo mismo claro que no, es como si escuchas la misa acá o allá no es lo mismo, como estarla escuchando en comunidad”, aseguró un feligrés.

En Iglesias como Cristo Rey en San José su párroco se mostró hasta sorprendido de la gran afluencia de feligreses.

“Bastante abrumadora, abrumadora diría yo, gente hasta afuera”, indicó Héctor Basañez, párroco Iglesia Cristo Rey.

Luisa es una de estas creyentes que dice que durante la pandemia su fe se profundizó.

“Mi padre murió de COVID en 20 días se fue, no nos pudimos despedir”, dijo Luisa.

Entre tanto, el Teatro Corazón de la iglesia del Sagrado Corazón también en San José, reanudó este año la realización del viacrucis, efectuando una representación de las 14 estaciones con la ayuda de 15 actores.

Ellos vistieron trajes de época en un esfuerzo por hacer esta fecha una experiencia más profunda.

“Me siento conmovida con la pasión de nuestro señor Jesucristo, es una oportunidad para volver a reaccionar, cambiar, ser una mejor persona”, aseguró Olivia Robles, feligrés.