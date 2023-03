“Es una noticia agridulce”: vendedor hispano reacciona ante el arresto de sospechoso de atacarlo en San José

Saúl Reconco, el vendedor que fue golpeado brutalmente fuera del SAP Center, aseguró haber recibido con alegría la noticia del arresto de su agresor, sin embargo, dice estar decepcionado luego de que este fuese dejado en libertad bajo fianza.

“Pues no me lo esperaba, es una noticia agridulce se podría decir. Alegría de saber que mi caso no quedó como muchos casos en el olvido, y ahorita decepcionado de que fue puesto en libertad bajo fianza”, indicó Saúl.

Saúl fue presuntamento golpeado por Dioscoro Reyes, de 33 años, mientras vendía perros calientes en San José.

Imágenes de la golpiza muestran a Reyes pateando en repetidas oportunidades a Saúl quien quedó inconsciente en el suelo.

“Un poco nervioso viendo yo la situación hacia mi persona pues puede tomar represalias o que tal que vuelva a huir otra vez”, indicó Saúl.

A pesar de esto, Saúl agradeció el apoyo de activistas como Alex Enamorado, quienes dicen van a tomar medidas para mantenerlo seguro.

“Cuando un vendedor ambulante lo atacan nosotros mandamos seguridad armada con licencia PPO y hay una organización que se llama los brown (..) que hacen seguridad y se paran ahí con los vendedores 6-8 horas para que se sientan protegidos”, aseguró Enamorado, activista de los derechos de vendedores ambulantes

Incluso antes del arresto del sospechoso, Alex afirmó que había logrado identificarlo como un residente de Hayward y grabó un video que publicó en sus redes sociales.

“Fui a su casa, le toqué la puerta, lo vi que se escondió y después los vecinos llamaron a la policía y la policía llegó y el departamento de Hayward que es diferente al de San José decían que no sabían nada y ellos se comunicaron con San José y ahí finalmente los dos departamentos de hablaron al fin”, relató Enamorado.

Saúl sufrió graves heridas por el ataque por lo que su único objetivo es que se haga justicia.

“Que el pague en primer lugar por todos los daños que me hizo y que a otra persona, otro vendedor ambulante, no le pase lo mismo”, aseveró Saúl.