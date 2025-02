Familia identifica a joven hispano apuñalado mortalmente en Santana Row en San José

Familiares y amigos identificaron a través de una página de recaudación de fondos a David Gutiérrez, de 15 años, como el joven que murió el viernes en la noche mientras celebraba el Día de San Valentín junto a su novia en Santa Row en San José.

La policía dijo que el crimen ocurrió alrededor de las 7:15 p.m., en la cuadra 300 de Santana Row Street cuando un grupo de jóvenes se enfrascó en una pelea lo que minutos después derivo al apuñalamiento de la víctima a quien la policía encontró tirado sobre el pavimento y lo trasladaron a un hospital local donde falleció.

La noticia del asesinato del joven tomó por sorpresa a trabajadores del área.

“Pues yo he mirado mucha gente nice aquí. Te digo que yo no he escuchado un ataque así de esos”, indicó Paola López, trabajadora de mantenimiento.

Telemundo 48 hizo un recorrido el lunes por el área y constatamos la presencia por lo menos dos patrullas de la policía de San José y algunos uniformados caminando y vigilando la zona.

“La verdad es sorprendente lo que está pasando. Ya llevo cuatro años trabajando en el área de Santana Row y ahora sí que nos quedamos con la incertidumbre”, afirmó Carmen González, trabajadora del área. “Siempre es un área muy vigilada, viene mucha familia, niños, es raro lo que está pasando y la verdad es que no osos andamos con miedo y no sabemos ¿qué pasó?”.

Una joven que vive en el área y quien no quiso aparecer en cámara, le dijo a Telemundo 48 que la calle donde ocurrió esta tragedia permaneció cerrada por casi 12 horas.

San José ha registrado tres homicidios en lo que va de año.

Aunque la familia del joven lo identificó, hasta el momento, la Oficina del Forense del condado Santa Clara no lo ha hecho.

Si tienes información sobre el caso comunícate con las autoridades.