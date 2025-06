Manifestantes toman calles de San José y San Francisco en contra del bombardeo a Irán

Las calles de San Francisco volvieron a convertirse en el escenario de una protesta contra la administracion Trump luego del anuncio sobre el bombardeo de 3 sitios nucleares en Irán.

“No seremos engañados, estamos contra la guerra y nos solidarizamos con el pueblo de Irán. Queremos prevenir más muertes y destrucción, y nos rehusamos a ser arrastrados a otra Guerra Mundial”, aseguró Ramsey Robinson, vocero de Party For Socialism and Liberation.

Ese fue el sentir de muchos de los que se concentraron en Embarcadero Plaza el domingo.

“Estamos aquí porque ayer Donald Trump anunció que bombardeó Irán, violando la soberanía de ese país y con la intención de escalar las cosas”, aseguró Laila, vocera de Palestinan Youth Movement.

Por otro lado, en San José, un grupo de personas también se congregó para manifestarse en contra de las acciones del presidente Donald Trump, en una movida que llamaron inconstitucional.

“Estoy aquí por mis hijos, mis nietos, por todos nosotros que no hicieron esto como se debe de ser, no es justo lo que está pasando”, expresó Margaret Hadley, manifestante.

“Para mí no es racional, no es correcto, no es posible”, agregó Miranda Collet, manifestante.

Rose Partoland, manifestante, indicó que el operativo militar es una táctica para distraer a la ciudadanía de las otras acciones del presidente.

Pero el vicepresidente Jd Vance, ha defendido la decisión de la Casa Blanca explicando que Estados Unidos no está en guerra con Irán, si no, con su programa nuclear.