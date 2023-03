Indignación ante remoción de altar instalado en memoria de joven hispano que murió en San José

Gran indignación ha causado la remoción del altar instalado en memoria de un joven hispano que fue asesinado durante un robo mientras trabajaba en Safeway en el vecindario de Willow Glen en San José.

El altar, que ya tenía casi un año en Hamilton Avenue fuera del Safeway donde falleció Manuel Huizar Cornejo, de 24 años, era adornado por su madre dependiendo de la época. La última decoración fue por el Día de San Patricio, sin embargo, las decoraciones fueron retiradas antes de que llegara ese día.

"Estaba yo alistando para irme a trabajar cuando recibí una llamada de una de las excompañeras de mi hijo, trabajadora de Safeway y ella se dio cuenta por el señor de seguridad, él fue el que le comentó que la ciudad estaba levantado todo del altar", dijo Maricela Cornejo, madre de Manuel.

A pesar de que todas las decoraciones fueron removidas, aún hay personas que dejan flores en el lugar.

"Para mí en lo particular significa un lugar especial y más especial y más especial se hizo para mí cuando miré el gran amor que le tenían a mi hijo y le siguen teniendo", dijo Maricela.

La madre hispana considera que ese espacio que tenían en honor a su hijo ayudó a fortalecer la comunicación entre la comunidad de Willow Glen.

"Mucha gente está bien indignada, bien enojada dicen que cómo es posible que la ciudad esté enfocada en quitar el memorial y dejar tanta basura que hay en las calles, debajo de los puentes", indicó Maricela.

Por su parte, la ciudad de San José se refirió al hecho asegurando:

“El altar improvisado a Manuel Huizar fue removido luego de que recibimos un reclamo de un miembro de la comunidad, primero nos pusimos en contacto con la familia y les devolvimos los artículos que querían conservar. No existe un arreglo formal para mantener un santuario o monumento; según la definición técnica más estricta, no están permitidos en el camino público. Pero eliminarlos no es una prioridad para la ciudad, entendemos el deseo de las familias de tener un lugar para llorar y recordar a sus seres queridos, sin embargo, si están impidiendo el camino público, seguiremos la política de remoción”.

Marisela asegura entender las políticas de la ciudad, incluso confirmó haber sido notificada en meses anteriores sobre la posible remoción.

"Con ese memorial yo quería hacer cosas buenas, expresarme positivamente con las personas y afectar así como afectó mi hijo los corazones de la gente y hacer algo bueno en la comunidad", aseguró.

Su objetivo, afirma, es ayudar a otras personas que han sufrido la perdida de sus hijos a manos de la violencia.