Entre ládrimas: fotógrafo hispano lamenta que ladrones robaran su equipo de fotografía en San José

Un trabajador hispano asegura estar viviendo una pesadilla luego de que ladrones le robaran su equipo de fotografía que utiliza para ganarse el sustento diario.

Telemundo 48 habló en exclusiva con Felipe Reyes quien ha trabajado arduamente para salir adelante.

"Soy jardinero y hago fotografías los fines de semana para compensar, tú sabes que en este país hay que trabajar doble", aseguró Felipe.

Las fotografías que toma son impresionantes y capta los recuerdos de quien lo contrate.

Sin embargo, el 16 de abril, Felipe se encontraba en una convención donde promovería sus servicios en San José cuando un desconocido aprovechó su descuido y le robó su cámara fotográfica.

"No tengo palabras para describir lo que siento", expresó Felipe.

Cámaras de vigilancia captaron el momento en el que el sospechoso sigilosamente cubre con lo que parece ser una chaqueta la cámara fotográfica que estaba sobre una mesa y se la lleva sin generar sospechas.

"Es un coraje que me da mal, no es justo, nosotros trabajamos tanto y que alguien te quite la cosa así", dijo Felipe.

Felipe asegura que la cámara está valorada en $9,000, que aún no paga por completo, incluso trabajando los siete días de la semana.

"Yo estoy dañado de mi rodilla, tengo un problema, igual trabajo para salir adelante pero no importa porque la satisfacción es muy grande", indicó Felipe.

Su estudio, ubicado en Oakland, es testimonio del trabajo artístico que realiza.

“Solo les pido (a los ladrones) que regresen mis cosas, no deseo hacer nada en contra de ellos solo que me regresen mi equipo", aseguró Felipe.

La policía de San José le dijo a Telemundo 48 que se encuentran investigando al caso.

Y aunque el robo lo ha afectado, Felipe no lo desalienta para continuar captando lindos recuerdos de las personas utilizando cámaras fotográficas prestadas hasta ahorrar lo suficiente para comprarse una nueva.

Incluso hay una cuenta GoFundme donde quienes quieran apoyarlo pueden hacerlo.

"Y que ellos (los ladrones) decidan qué hacen con sus vidas porque no soy nadie para juzgarlos", aseguró Felipe.

Si tienes información sobre este caso comunícate con la policía de San José.