Aumenta robo de cables de cobre afectando el alumbrado público de San José

El aumento del robo de cables de cobre está afectando el alumbrado público dejando a oscuras y en alto riesgo algunas vías públicas de San José.

“Yo he pasado caminando ahí y miraba las puntas de cables rojos, y pensé que estaban trabajando”, dijo Blas Escalante, residente en zona afectada.

Blas camina con su perro a diario y habla de estos cables rojos y negros que dejan los delincuentes expuestos en las calles al robarse los cables de cobre usados por la ciudad para la iluminación.

Telemundo 48 acudió al área de Basking Ridge Avenue y grabamos video ya que en menos de una milla encontramos por lo menos cuatro cajas de electricidad vandalizadas.

“Contamos con unos 65,000 postes de luz en la ciudad de San José, en este momento tenemos 764 (áreas) a oscuras a causa del robo de cables de cobre”, aseguró Colin Heyne, vocero del Departamento de Transporte de San José.

Pero ¿qué pueden hacer las autoridades para parar este tipo de delincuencia?

“Estamos buscando nuevas formas para implementar estrategias para reforzar esas cajas eléctricas, pero no quiero entrar en detalle para no exponer nuestros planes, pero queremos usar algo que no sean esas cajas con seguro para que sea aún más difícil el acceso a los ladrones”, indicó Heyne.

Usualmente tomaría dos semanas para reparar las cajas, ahora serán más de cuatro meses debido al alto número de casos reportados en diversos puntos de San José.

Legisladores estatales presentaron una propuesta este mes para que las compañías recicladoras que compran este tipo de material obtengan mucha más información de los vendedores.

Autoridades en San José le piden a la comunidad que si observan actividades sospechosas en sus vecindarios que llamen al Departamento de Policía de San José.