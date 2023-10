“Me lo están matando”: denuncia que su esposo ha perdido citas médicas por elevador dañado en San José

Guadalupe Huete y su esposo viven en el tercer piso de un complejo de apartamento en San José.

Para ella no es fácil subir escaleras ya que dice tiene varices en sus piernas.

La mayoría de las personas que viven en el tercer piso son personas de la tercera edad y de acuerdo a Guadalupe no tienen otra opción que usar la escaleras desde hace aproximadamente un mes.

Ella y otros arrendatarios se han quejado, pero asegura que no le han dado ninguna información.

La mayor preocupación de Guadalupe es su esposo, quien ya no puede caminar, “está peligroso para mí, tengo cáncer, osteoporosis, tengo problemas del corazón”, aseguro Ramón Huete.

Guadalupe habló con Telemundo 48 y nos dijo que el miércoles su esposo perdió una cita de quimioterapia debido a que no puede transportarlo sin el elevador.

Una residente del complejo que prefirió no ser identificada dijo que ha tenido que auxiliar a sus vecinos que no pueden caminar y tienen problemas de salud.

Según la ley para estadounidenses con dispacidades el propietario es responsable de reparar los elevadores lo más pronto posible:

Debe acomodar a sus residentes en un piso diferente al que puedan acceder más fácilmente a la calle

Trasladarlos a un hotel

Ofrecerles un descuento en la renta

Ayudarlos con otras necesidades como comestibles

Telemundo 48 habló con la gerente del complejo y aseguró no tener comentarios al respecto.

Guadalupe asegura que es una situación desesperante, ya que su esposo necesita su quimioterapia “me lo están matando, me duele verlo así , me duele que no puedo ayudarlo”.