San José: pequeño negocio podría cerrar sus puertas ante la falta de ingresos

La pandemia continúa causando estragos a pequeños negocios que luchan por mantenerse a flote en San José.

Lalo Ríos, es propietario de un establecimiento que depende principalmente de la venta de equipos de música para fiestas, sin embargo, con la llegada de la pandemia ha tenido que reinventarse y vender artículos que van desde carros de juguete grades para niños hasta forros para celulares.

“Pues ahorita estamos tratando de salir de esto que nos ha ocasionado problemas económicos y moralmente”, aseguró Lalo.

El comerciante asegura que le ha sido difícil pagar la renta y ha perdido empleados ante la disminución en las ventas.

“Prácticamente no es lo mismo. La gente no tiene fiestas, no se junta como antes. Lo mío son las fiestas, los karaokes”, dijo.

Lalo aseveró que si continúa si percibir ganancias su negocio podría cerrar entre dos o tres meses y aunque ha aplicado por la ayuda financiera que ofrece el condado, hasta el momento no ha recibido ningún tipo de subvención.

“Hemos tratado dos veces, pero las dos veces no nos han dado nada, no nos han apoyado. Yo no sé para qué o para quienes hicieron las leyes, pero para nosotros no”, explicó Lalo.

El empresario indicó que el dueño del establecimiento solo le ha dado un plazo de 15 día para pagar la renta.

“No sabemos a dónde acudir por una asistencia monetaria que hasta ahorita se nos ha negado”, indicó.