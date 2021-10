San José: pareja hispana monta su propio negocio tras quedarse sin empleo por la pandemia

Una pareja hispana montó su propio negocio luego de quedarse si empleo por la pandemia ante la necesidad de pagar su alquiler y los servicios públicos en San José.

Sandra Gerónimo junto a su esposo pusieron a prueba su creatividad y con coloridas pancartas anuncian los productos frescos, entre frutas y vegetales, que ofrecen en su frutería.

“El 80% de lo que vendemos viene de México, guayabas, ciruelas, los tamarindos, los mangos, todo eso viene de México” asegura Sandra.

Desde las 11:00 a.m., y hasta las 8:00 p.m., Sandra atiende su mercado al aire libre donde no solo ofrece una variedad de frutas, si no también, vende chile piquín en bolsa, nápoles y huitlacoche en envases.

Sandra explicó que con la llegada del otoño y del invierto enfrentan algunos problemas.

“Como ahorita viene el frío, verdad?, estar en el frío y batallando con el agua a veces o tratar de sacar las cosas para que no se echen a perder porque son frutas y tiene uno que sacarlos al día”, afirmó.

Sin embargo, esto no ha sido un contratiempo con el cual no puedan lidiar y prueba de eso es que se preparan para ofrecer a su clientela productos frescos para el Día de los Muertos.

“Ahorita que viene el Día de los Muertos vamos a estar vendiendo la flor de muerto, caña y la fruta para lo que es el ponche y todo eso”, indicó.

La Flor de Cempasúchil será uno de los productos más populares en estos días.

Y aunque muchas veces las cosas no son fáciles, Sandra asegura que todo es posible.

“Si tienen algún sueño o alguna meta siempre es posible hacerlo. Sacar su permiso. Hacer todo legal y no habrá ningún problema”, puntualizó.