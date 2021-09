San José: organizaciones planean acciones de calle para pedir que se apruebe una reforma migratoria

Organizaciones proinmigrantes están organizando una marcha para presionar al gobierno para que apruebe una reforma migratoria que incluya a todos los inmigrantes del país.

“Sabemos que el comité judicial propuso esta semana una legalización parcial, pero queremos que incluya a todos los inmigrantes indocumentados porque todos trabajan y ninguno recibe beneficios públicos”, indicó Richard Hobbs, director ejecutivo de la organización Agenda Humana.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La manifestación se llevará a cabo el sábado en San José por lo que las organizaciones están haciendo un llamado a las personas a nivel nacional para que se unan a esta iniciativa.

“Si no nos activamos y no nos unimos no vamos a tener un buen resultado”, Yulina Guzmán, organizadora de campaña “Papeles para Todos”.

Los organizadores también le hicieron un llamado directamente a ciertos políticos para que apoyen su petición.

“Al partido demócrata a través de la vicepresidenta de Estados Unidos que es la presidenta del senado Kamala Harris que ella apoye una reforma migratoria y si es necesario que supere la recomendación de la parlamentaria”, afirmó Hobbs.

Así mismo, quienes participan en esta acción afirmaron que lo que buscan es concientizar a la comunidad hispana sobre la posibilidad de una reforma migratoria.

“Nosotros no estamos en las sombras. Nosotros tenemos el poder de hacer cambios. Nuevamente, 11 millones estamos aquí y podemos hacer ese cambio”, aseveró Guzmán.