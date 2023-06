Oficiales de policía que sean suspendidos podrán continuar de servicio en San José

A los policías de San José suspendidos por mala conducta ahora se les puede permitir cumplir su suspensión mientras aún están en servicio, lo que genera preocupaciones del supervisor de la policía de la ciudad y de los expertos en justicia penal.

Según el contrato laboral más reciente entre la ciudad y el sindicato de policías, los oficiales que enfrentan una suspensión por violar una política del departamento o el código de ética de la ciudad ahora pueden recibir la orden de regresar al trabajo mientras reciben una reducción salarial por un período de tiempo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

La Asociación de Oficiales de Policía de San José dijo que el cambio, propuesto por la ciudad durante las negociaciones del año pasado, es necesario debido a una crisis crítica de personal policial. Los funcionarios de la ciudad dijeron que es simplemente otra opción para emitir medidas disciplinarias que ya están en uso para la mayoría de los otros grupos de empleados de la ciudad.

Pero el auditor de policía independiente Shivaun Nurre, quien notó el cambio de política en su informe anual de supervisión publicado el 3 de junio, dijo a San Jose Spotlight que plantea cuestiones de transparencia.

“Si el departamento afirma que se toma en serio la mala conducta, se supone que habrá consecuencias”, dijo Nurre. "Si diluyen las consecuencias, tengo una preocupación".

Los oficiales no pueden elegir la opción, debe ser asignada por un supervisor del departamento de policía y aprobada por la Directora de Recursos Humanos, Jennifer Schembri. La cantidad de tiempo con salario reducido puede variar para dar cuenta del dinero que se le habría quitado a un oficial durante una suspensión estándar.

Anteriormente, cuando un oficial se enfrentaba a una suspensión, la política de la ciudad requería que se ausentara del trabajo sin goce de sueldo, perdiendo su cheque de pago y otros beneficios por una cantidad de horas acorde con su mala conducta.

Los oficiales también pueden negociar un acuerdo con la ciudad para cumplir un número reducido de horas de suspensión, y el resto se retiene a menos que el oficial vuelva a cometer la misma mala conducta dentro de un período de tiempo definido, generalmente unos pocos años, dijeron los funcionarios.

Greg Woods, profesor principal del Departamento de Estudios de Justicia de la Universidad Estatal de San José, dijo que el cambio en la política de suspensión parece demasiado respetuoso con el SJPD y podría erosionar aún más la confianza en la policía de la ciudad.

"Es casi como si estuviéramos recompensando el mal comportamiento", dijo Woods a San Jose Spotlight. "¿Nos someteremos ahora a tener oficiales con problemas éticos patrullando en San José, aunque con un salario reducido? ¿Eso es igual a responsabilidad? Creo que hay miembros de la comunidad que estarían absolutamente enfáticamente en desacuerdo".

Tom Saggau, un portavoz del sindicato de policías, dijo que cree que el cambio no es gran cosa, ya que un oficial suspendido todavía enfrenta el castigo de una pérdida de ingresos equivalente.

"Cuando estás suspendido, suceden dos cosas. Una es que pierdes tu salario. La otra es que puedes tener los pies en la playa", dijo Saggau a San Jose Spotlight. "Puedes irte de vacaciones a Hawái en esos días libres si quieres. Entonces, en lugar de eso, están recibiendo el golpe (financiero) y aún pueden brindar servicios de seguridad pública".

El Concejo Municipal de San José aprobó la nueva política en diciembre, y desde el 1 de enero hasta el 5 de junio de este año, cuatro policías y un oficial de servicio comunitario han sido suspendidos. Un policía fue despedido. A tres de los cuatro policías suspendidos y al oficial de servicio comunitario se les asignaron reducciones salariales para cumplir con sus suspensiones, según datos de la ciudad.

Schembri estuvo de acuerdo en que el castigo clave de una suspensión es una reducción en el salario. También señaló que las investigaciones de la ciudad y los derechos de debido proceso de un oficial generalmente significan que regresan al trabajo después de una violación, incluso bajo una suspensión estándar.

"Muy a menudo, hay un gran lapso de tiempo entre el momento en que ocurrió el evento o la conducta y el momento en que ocurre la suspensión", dijo Schembri a San Jose Spotlight.

Schembri también dijo que las suspensiones tienen que ver con establecer un estándar de conducta, y que la ciudad no está volviendo a poner policías malos en las calles.

“Creo que si la ciudad sintiera que tenemos un oficial que hizo algo atroz en el que no debería ser un oficial y no debería estar en las calles, entonces la recomendación sería el despido, no una suspensión”, dijo.

Woods reconoce que puede haber buenas razones que impulsen el cambio de política, como la necesidad de mantener razonables los tiempos de respuesta de la policía. Pero estos cambios indican un alejamiento de los llamados de la comunidad en general para una supervisión policial más estricta a raíz del asesinato de George Floyd en 2020, que condujo a protestas masivas contra la brutalidad policial y la violencia contra los manifestantes por parte de la policía.