¿San José es uno de los mejores lugares para vivir en EEUU?

San José ha sido nombrada como uno de los mejores lugares para vivir por su calidad de vida, sin embargo, algunos se preguntan cómo sucedió eso.

La clasificación de U.S. News and World Report de los 25 mejores lugares para vivir coloca a San José en el puesto número 4. El informe, publicado la semana pasada, se basa en una amplia gama de factores según la metodología, incluida la asequibilidad de la vivienda, el bienestar de los residentes y el mercado laboral. En el puesto número uno está Ann Arbor, Michigan, seguida de Boulder, Colorado y Madison, Wisconsin. Portland, Maine, ocupa el quinto lugar. Ninguna otra ciudad de California figura en la lista.

"Si bien es bueno contar con la validación del progreso que hemos logrado durante el año pasado, estoy más concentrado en impulsar soluciones pragmáticas que sacarán a la gente de nuestras calles, reducirán el crimen y abordarán el alto costo de vida que empuja a tantas personas a salir de sus calles. de nuestros residentes al borde del abismo", dijo el alcalde Matt Mahan a San Jose Spotlight.

Mahan tuiteó sobre la clasificación el miércoles, animando a la gente a mudarse a la ciudad.

Scott Myers-Lipton, profesor emérito de sociología de la Universidad Estatal de San José, dijo que la clasificación no refleja la realidad para la mayoría de los residentes. Señaló cómo San José también ocupó anteriormente el puesto número 1 en jóvenes sin hogar y desigualdades raciales que dificultan que los residentes afroamericanos y latinos generen riqueza.

"Incluso algunas personas de clase media están luchando para llegar a fin de mes en Silicon Valley", dijo Myers-Lipton a San Jose Spotlight. "¿A quién entrevistó (U.S. News and World Report)? ¿Fueron sólo a ciertos sectores de San José y no a otros?"

Durante los últimos cuatro años, Myers-Lipton ha encabezado el Índice de Dolor de Silicon Valley, un proyecto anual que destaca los efectos del racismo y la desigualdad de riqueza para la población local de color. El año pasado, el índice de dolor mostró que el 0,01% de los hogares de la región poseen $323,000 millones de riqueza total y que alrededor del 26% de los residentes negros poseen una casa en comparación con el 63% de los residentes blancos.

Dijo que San José tiene una diversidad increíble entre su población, con una gran población de inmigrantes de primera generación, pero hay factores monetarios que dificultan vivir en la ciudad.

"Tenemos algunos desafíos reales aquí, y no hay duda de que somos una de las grandes economías del mundo (aquí) en Silicon Valley, pero la riqueza que se crea no llega al 50% inferior", dijo.

Las clasificaciones de U.S. News and World Report ponderan el "valor" de una ciudad como la segunda característica más importante, que se refiere al costo de vida y la asequibilidad de la vivienda. El precio medio de una vivienda en San José, de $1,524,907, es casi el doble que el de la ciudad que ocupa el primer lugar, Boulder, con $881,147. Cuesta alrededor de $1,000 más alquilar en San José que en las otras cinco ciudades principales.

Brett Caviness, agente inmobiliario local y expresidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Silicon Valley, dijo que los costos suelen ser un factor decisivo para sus clientes a la hora de comprar viviendas.

"Puedes decirme todas las cosas que te encantaría tener en tu casa, pero cuando me dices tu presupuesto, normalmente tengo que decirte que no las tienes", dijo Caviness a San Jose Spotlight. "La gente suele estar muy limitada por su precio y eso se aplica a todos los precios".

Caviness añadió que hay muchas razones por las que la gente quiere mudarse a Silicon Valley, incluida la proximidad a atracciones como las playas, Napa Valley y Lake Tahoe. También dijo que la gente le dice que disfruta estar cerca de tres aeropuertos importantes (San Francisco, Oakland y San José) porque les brinda más oportunidades para viajar.

Si bien dijo que la clasificación puede ser sorprendente porque el costo de la vivienda en la ciudad es muy alto, Caviness dijo que los costos de la vivienda han aumentado en todo el país y que las comodidades del área, junto con la diversidad en las opciones de vivienda, continúan convirtiéndola en un lugar deseable para vivir.

Sandy Perry, vicepresidente de la junta directiva de South Bay Community Land Trust, dijo que clasificaciones como esta ponen en duda qué grupo demográfico considera realmente habitable a San José.

San José ocupó anteriormente el puesto número 5 en la lista de los mejores lugares para vivir de U.S. News and World Report. Entonces y ahora, Perry dijo que los residentes de bajos ingresos se ven obligados a irse debido al aumento de los costos de la vivienda.

"Es muy habitable y deseable para las personas que tienen muchos ingresos", dijo a San Jose Spotlight. "San José tiene un gran problema de desplazamiento. Comunidades enteras están siendo destruidas por el desplazamiento".