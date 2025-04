Marcha del Primero de Mayo se enfocará en trabajadores inmigrantes en San José

Este año, la marcha del Primero de Mayo en San José estará enfocada en los trabajadores inmigrantes, y según el comité organizador, en alzar la voz contra las políticas migratorias del gobierno federal que están afectando a varios sectores.

“Solo en San José State hay 13 estudiantes a los que les revocaron las visas”, dijo John Duroyan, miembro del comité organizador May Day.



El evento comenzará a las 2:30 p.m., en la esquina de Story Street y King Street, y la marcha finalizará en la alcaldía.

Organizadores esperan que se repita lo del Primero de Mayo de 2006, cuando alrededor de 100,000 personas se unieron a la marcha, convirtiéndola en la mayor protesta en la historia de la ciudad hasta ese momento.

Rebeca Armendariz, quien también es parte de la Red de Respuesta Rápida del condado Santa Clara aseguró que estarán presentes unos 40 observadores entrenados para dar tranquilidad a los asistentes.

“Están capacitados para reconocer a los agentes de ICE, las tácticas que usan, y en intervenir de manera pacífica. Van a estar repartiendo la tarjeta amarilla y la tarjeta roja para educar a la comunidad”, explicó Armendariz.

Miembros del comité organizador también denunciaron la propuesta del alcalde Matt Mahan de arrestar a personas sin hogar que rechacen los albergues, pues en su mayoría dicen son personas de color.



Este primero de mayo también forma parte de la campaña “Un Día Sin Inmigrantes”, que busca visibilizar el aporte económico de estos trabajadores.

“Para no participar en redes sociales, no comprar nada de compañías grandes, no comprar nada en el internet. Si tienes que comprar algo que sea de un negocio pequeño o un negocio local para que se den cuenta del impacto que tenemos nosotros con nuestra mano de obra y nuestro dólar”, aseveró Armendariz.