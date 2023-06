Nacen cachorros de lémur en el Happy Hollow Park and Zoo de San José

Quienes visiten las instalaciones de Happy Hollow Park and Zoo en San José podrán disfrutar de los dos cachorros de lémur que nacieron el mes pasado durante el fin de semana del Día de la Madre.

Los dos cachorros machos nacieron el 12 de mayo, de mamá Ally y papá Razoky, y es la primera camada de ambos padres lémures, dijeron funcionarios del zoológico esta semana.

Ally y sus cachorros tienen acceso a una guarida para un vínculo tranquilo, pero los funcionarios del zoológico dicen que la madre llevó a los cachorros al hábitat principal, donde se los puede ver en su nido o moviéndose entre la hierba alta.

"Ambos cachorros están listos y alertas y aumentan de peso a diario, lo que es un signo de buena salud a su edad", dice Rachel Atkins, técnica veterinaria de Happy Hollow. "A Ally le está yendo muy bien como madre primeriza, vigilando de cerca a sus cachorros y ya controlando algunos de sus comportamientos revoltosos y arriesgados, como tratar de salir de la guarida sin ella".

Los lémures de cuello rojo están en peligro crítico de extinción y los dos cachorros machos son los primeros en nacer en el zoológico desde 2009.

En la naturaleza, los lémures de collar rojo se encuentran solo en una pequeña parte del norte de Madagascar y enfrentan una grave pérdida de hábitat debido a la agricultura humana y el cambio climático, según un comunicado del zoológico.

Están catalogados como en peligro crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

"El nacimiento de dos cachorros saludables en Happy Hollow es una gran noticia para esta especie en peligro, ya que los cachorros no solo aumentarán la población de su especie, sino que también ayudarán a los visitantes del zoológico a aprender sobre la especie y establecer una conexión que puede conducir a acciones de conservación", según el zoológico.

Se llevará a cabo un concurso para nombrar a los cachorros y se compartirá más información en los próximos meses en el sitio web y las redes sociales del zoológico.

Las tres especies de lémures de Happy Hollow se pueden ver dentro de las dos áreas diferentes del zoológico: Zoo on the Hill y Zoo in the Hollow. Happy Hollow está abierto los siete días de la semana de 10:00 a. m., a 5:00 p. m. No se requieren reservaciones, pero la compra de boletos en línea está disponible.