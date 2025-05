Joven colombiano desaparece sin dejar rastro en San José

María Camila Artunduaga se comunicó con Telemundo 48 a través de WhatsApp para denunciar que su pareja, un joven, de 23 años, desapareció sin dejar rastro en San José.

Jaime Alejandro Santofimio Ochoa fue arrestado el 12 de mayo por incidente que ocurrió días antes en la vivienda de la pareja.

Noticias California 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

“Él terminó arrestado porque tuvimos un problema entre pareja a la cual, pues me pegó”, indicó María. “Al oficial le dije no estoy poniendo cargos solo quiero que hablen con él”.



El miércoles 14 de mayo fue el último día que supo de Jaime.

“Me llamaron, me contaron lo de la fianza y me aconsejaron que no la pague hasta el viernes porque me dijo a él lo van a soltar por el hecho de no tener cargos”, aseguró María.

María relató que el pasado 16 mayo llegó a la corte del condado Santa Clara para buscar a Jaime ya que aseguró que ese día el saldría, pero ella se llevó una sorpresa, cuando se dio cuenta que su pareja no estaba en el lugar.

“Vine y nunca apareció el nombre de él, como si nunca hubiera estado detenido”, expresó María.

Sin embargo, ella aseguró que días después apareció su nombre.

“Me dice sí aparece alguien, pero no como tú me lo dices esta como Santofinio y no Santofimio y luego me pregunta ´ ¿él tiene problemas con inmigración?”, indicó María.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Debido a las preocupaciones de María Telemundo 48 se comunicó con ICE y les preguntamos si tenían en sus registros la detención de este hombre y nos respondieron:

“ICE no tiene registros de arresto para Jaime Alejandro Santofimio Ocho”.

Sin embargo, la agencia de migración no respondió a la aclaratoria que le pedimos sobre el apellido del hombre desaparecido.

“Tenía la esperanza de que de pronto sí lo tuvieran porque ya el tiempo que ha pasado es mucho”, dijo María. “Todo está en el apartamento tanto su identificación, celular, todo”.

La joven madre le hizo una llamado a la comunidad.

“Si lo llegan a ver que por favor se comuniquen con la policía, que le hagan saber porque tiene una familia que lo está esperando”, aseveró María.

La mujer tiene previsto completar un reporte de personas desaparecidas con la policía.