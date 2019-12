San José iniciará comunidad de viviendas provicionales en enero

La ciudad de San José estrenará un sitio de viviendas provisionales para personas sin hogar en enero.

Los miembros del consejo municipal y los funcionarios de vivienda se unirán a los miembros de la comunidad para abrir la comunidad de viviendas de Mabury Bridge de la ciudad el 17 de enero de 11 a.m. a mediodía.

El sitio de vivienda servirá como vivienda provisional y de transición a través de pequeñas casas para personas sin hogar en San José.

Al alcalde de San José, Sam Liccardo, se unirán los concejales de la ciudad Raúl Peralez y Lan Diep, el CEO de HomeFirst, Andrea Urton, el Director de Vivienda de San José, Jacky Morales-Ferrand, Janice Jensen, CEO de East Bay Habitat for Humanity y la ex Asambleísta estatal y ex concejal de la ciudad. Nora Campos en el evento.

Para confirmar su asistencia, comuníquese con Maria Malloy en maria.malloy@sanjoseca.gov.