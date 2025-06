Evacúan casas rodantes y rescatan a 20 perros por incendio de vegetación en San José

Un incendio de vegetación provocó la evacuación de varios residentes de casas rodantes el domingo en la tarde cerca del Aeropuerto Internacional de San José.

Javier Ascencio, jefe de los bomberos dijo que el siniestro comendó en el área de Ruff Avenue y Hedding Street.

“No sabemos qué fue la causa o cuál fue el inicio del incendio, pero lo que sí sabemos es que el viento estaba fuerte soplando de norte hacia el sur, entonces rápidamente se expandió”, indicó Ascencio.

Aproximadamente en menos de 15 minutos las llamas quemaron 20 acres.

Varias familias, en casas rodantes y tiendas de campaña, fueron evacuadas.

Ascencio también mencionó que, al llegar al área, rescataron por lo menos a 20 perros que estaban atados en los árboles, y que nadie resultó herido

“Normalmente no me enteré hasta que sentí mucho humo y que me estaba ahogando, luego salí y pues si miré muchísimo humo, y pues me di cuenta de que había un incendio”, indicó Aaida Oliveros, trabaja cerca del área del incendio.



Esta trabajadora, explicó que incluso recibió menos clientela durante las horas del incendio.

Residentes de la zona afectada, no quisieron salir en cámara, pero aseguraron haber escuchado varios tanques de gas propano explotar.

“Es muy común donde hay viviendas así por fuera que las personas tengan tanques de propano, para cocinar, mantenerse calientes, es muy común esas explosiones en incendios”, aseguró Ascencio.

Las causas del incendio se encuentran bajo investigación.