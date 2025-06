Temor entre la comunidad hispana ante operativos de inmigración en San José

Operativos de agentes federales durante 2 días consecutivos han provocado temor entre la comunidad hispana de San José.

ICE aún no confirma la cantidad de personas arrestadas durante estos operativos, pero la presencia de agentes federales el miércoles en el estacionamiento de Chavez Supermarket en el área de Blossom Gill han causado miedo.

“Hay mucho temor en la comunidad, estos días ha estado ICE, la inmigración aquí en ese lado de San José”, aseguró Daniel Flores, residente de San José.

Los arrestos se llevaron a cabo en una oficina de inmigración y de ahí los detenidos eran trasladados a estacionamientos de centros comerciales cercanos para transferirlos.

Telemundo 48 confirmó que dicha oficina estaba cerrada estaba cerrada el jueves, sin embargo, ahora muchos se preguntan si vale la pena asistir a sus citas ya que podrían ser detenidos.

“Al no asistir a un check-ion con ICE, son capases de llegar a tu domicilio y llevar a todas las personas que encuentren ahí y ponerlos en proceso de deportación”, explicó Andrew Newcomb, abogado de inmigración.

Según Newcomb existen riesgos al presentarse y al no hacerlo.

También en el área de Blossom Hill Road y Snell Avenue se encuentra un centro de procesamiento para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

Miguel guerrero estaba allí para tomar sus huellas dactilares para su solicitud de residencia y le preocupaba presentarse debido a los recientes arrestos.

“Pues no que me asuste, pero estoy más alerta para salir, no me vayan a sorprender”, indicó Miguel.

“Si uno tiene cita de huellas, cita biométrica con USCIS, es un bajo peligro. Prácticamente no existe peligro. Ellos simplemente están procesando sus huellas para asegurar que no hay antecedentes penales”, explicó Newcomb.