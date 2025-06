ICE se vale de este método para que inmigrantes se presenten a sus oficinas en San José

Algunos migrantes, que tienen grillete electrónico y cuyos casos están en proceso, han reportado haber recibido mensajes y llamadas insistentes pidiéndoles que se presenten con inmigración.

Telemundo 48 acompañó el lunes a un padre salvadoreño, a quien no identificaremos por seguridad, que, a pesar del temor, decidió ir a la oficina ubicada en Blossom Hill y Sneel donde la semana pasada agentes ferales realizaron una serie de detenciones.

“Tengo un monitor en el pie, pero me están hablando que está fallando. No sé si será cierto o será excusa para que me presente en esos edificios, pero lo han hecho constante”, aseguró el hombre.

Aunque no es la primera vez que lo hacen acudir a este tipo de revisiones, pues tiene 8 años peleando su caso, las detenciones ocurridas en San José, y la presencia de agentes de federales que él mismo vio el martes pasado, le generan desconfianza.

“Estaba migración afuera y no tuve el valor de entrar”, indicó.

Aún así, decidió presentarse el lunes, según él, por el bien de su familia. no tiene orden de deportación ni delitos pendientes. así que lo esperamos afuera del edificio, y 10 minutos después salió y volvimos a hablar con él, pero ahora más aliviado.

“Cuando el oficial me dijo que me podía ir para la casa, se siente un alivio tremendo”, aseguró.

El padre salvadoreño dijo que solo le pusieron un grillete nuevo y no le dieron explicación de por qué le llamaron con tanta insistencia.

“Yo a lo que iba a cambiármelo y a salir rápido de ahí”, dijo.

Abogados de inmigración explicaron que este es un método que están usando oficiales.

“Lo que hemos estado viendo que es una táctica nueva, que les están diciendo que vayan a una cita si es que no iban personalmente porque las personas hacen su cita por teléfono o con su grillete”, aseveró Erika Portillo, abogada de inmigración.

La semana pasada, ICE declaró que, en estas oficinas, solo están deteniendo a personas con órdenes de deportación. En todo caso, según Portillo, cumplir con las citas es importante.

“Si no van es peor. No todas las citas son para detener a las personas. Hay citas para saber cuál es el estatus, si ya metieron una solicitud de asilo o cualquier petición que hayan tenido”, declaró Portillo.

En medio de tanta incertidumbre, este padre salvadoreño volverá hoy con los suyos, pero muy consciente dice que la tranquilidad no es completa y que nada está garantizado.

“Es lo que voy a hacer, llamarle a la mamá, de mis niños y decirle ‘ya voy para casa’ para estar con ellos”, enfatizó.