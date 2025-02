Padre de familia hondureño muere en tiroteo en San José

Una familia hondureña se prepara para darle el último adiós a su sobrino quien fue asesinado en un tiroteo el mes pasado en San José.

“Es un dolor que ha quedado en mi alma porque yo a todo el mundo le digo, no era mi sobrino, era mi hijo. solo tenerlo en mi vientre es que me hizo falta”, expresó la tía de Wilson Martínez quien prefirió no ser identificada.

Wilson, de 27 años, murió el 11 de enero tras registrarse un tiroteo en la cuadra 3100 de Loma Verde Drive. Fue el primer homicidio reportado en San José en 2025.

“Fue cuando vinieron y nos dijeron que Wilson a consecuencia de las heridas había fallecido”, recordó la tía del joven.

Su trágico final fue todo lo opuesto a lo que su tía soñó un día para su sobrino, a quien ayudó a emigrar a Estados Unidos hace apenas 2 años.

Wilson era originario del municipio El Progreso, Departamento de Yoro, en la zona norte de Honduras.

“Yo lo traía para una vida mejor, para que tuviera un future grande. Soñaba muchas cosas con él, nunca esto. Si hubiese sabido que esto iba a pasar, nunca lo hubiera traído”, aseguró la tía.

Con su muerte, deja a un niño, de 11 años, en la orfandad, según su familia.

“Y lo único que quiero es que se haga justicia porque no puede quedar esta muerte impune”, aseveró la tía.

Telemundo 48 se comunicó con la policía de San José para obtener nuevos detalles sobre la investigación. y nos respondieron que:

“En este momento no pueden comentar porque es una averiguación activa y en curso, pero que tienen plena confianza en que la unidad de homicidios resolverá el caso para darle consuelo a esta familia”.

“Estar luchando que me lo mataron, estar luchando que no lo podía enterrar. Mi esposo ha dejado de trabajar por andar conmigo de arriba para abajo”, dijo la tía de Wilson.

Wilson será enterrado el jueves y ahora lo único que espera su familia es que los responsables de su homicidio enfrenten la justicia.

finalmente, un mes después de su asesinato, podrán darle el último adiós.

“Yo sé que es un crimen y no tienen que andarlo divulgando para no entorpecer la investigación, pero yo necesito saber qué pasó, que no se quede la muerte de él sin justicia”, añadió la tía.