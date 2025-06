Operativos para desalojar a personas sin hogar a lo largo del Guadalupe River en San José

San José avanza con sus planes para desalojar grandes campamentos de personas sin hogar y evitar que regresen.

Se han planificado operativos del 16 al 30 de junio para desalojar los campamentos donde decenas de personas viven en tiendas de campaña a lo largo del Guadalupe River, desde la West Taylor Street hasta la Interestatal 880. La ciudad planea desalojar el Parque Columbus el próximo mes, donde residentes sin hogar viven en más de 80 vehículos y casas rodantes, y espera terminar de desalojar el lugar para octubre. Una vez desalojadas las áreas, la ciudad implementará zonas de no campamento para evitar que la gente vuelva a acampar.

La ciudad originalmente planeó desalojar el Parque Columbus a finales de año. Sin embargo, Amanda Rodríguez, portavoz de Parques, Recreación y Servicios Vecinales, afirmó que la zona se ha vuelto cada vez más insegura.

"El Parque Columbus se ha convertido en uno de los campamentos más grandes y desafiantes de San José", declaró Rodríguez a San Jose Spotlight. "Las condiciones se han deteriorado hasta el punto de ser inseguro para las personas que viven allí, el personal municipal y de organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios, y la comunidad circundante".

Las personas sin hogar se han visto obligadas a trasladarse a Columbus Park debido a las prohibiciones temporales de vehículos recreativos en toda la ciudad. El parque fue completamente desalojado hace tres años porque se encuentra bajo la ruta de vuelo del Aeropuerto Internacional Mineta de San José, después de que la Administración Federal de Aviación amenazara con retener millones de dólares en fondos federales.

Una vez desalojado, la ciudad planea transformar el espacio deteriorado en un parque con campos de fútbol sintéticos, canchas de herradura, fútbol sala, baloncesto y pickleball, áreas de picnic y un área de juegos para niños.

Las personas sin hogar que viven en la zona no saben a dónde irán después. Gabrielle Aguirre dijo que el inminente desalojo de Columbus Park la ha estresado. Ha estado reuniendo sus pertenencias y tratando de encontrar a alguien con una camioneta para remolcar su remolque inoperable. Aguirre dijo que no ha recibido ofertas de vivienda.

"Es realmente deprimente", declaró Aguirre, de 42 años, a San Jose Spotlight. "Es duro perder lo poco que uno tiene. Solo estamos tratando de recuperarnos". Rodríguez afirmó que el Parque Columbus es un área prioritaria para la difusión y el apoyo constantes. Comentó que HomeFirst visita el parque regularmente para ofrecer servicios y establecer relaciones.

"Su equipo ofrece gestión de casos en la calle, ayuda a las personas a inscribirse en el Sistema de Información para la Gestión de Personas sin Hogar y las anima a contactar con la línea directa Here4You para obtener información sobre oportunidades de alojamiento", afirmó.

El concejal del Distrito 6, Michael Mulcahy, quien representa las zonas que serán barridas, no respondió a una solicitud de comentarios.

Todd Langton, director ejecutivo de Agape Silicon Valley, ha visitado varias veces el sendero del Guadalupe River la semana pasada para hablar con las personas que serán barridas.

"He hablado con muchos de ellos y a ninguno se les ha ofrecido alojamiento", declaró Langton a San Jose Spotlight. "(El alcalde Matt Mahan) les ha lavado el cerebro a los ciudadanos para que piensen que todas las personas sin hogar tienen un lugar adónde ir y que se niegan a buscar alojamiento. Y eso es una mentira descarada".

La ciudad pretende añadir más de 1,400 camas y espacios en albergues este año, pero eso no es suficiente para las aproximadamente 5,500 personas que no tienen refugio. El año pasado se pusieron en funcionamiento cuatro alojamientos temporales con un total de 524 camas o espacios: Pacific Motor Inn en agosto pasado, el alojamiento modular de Branham Lane en febrero, el estacionamiento seguro de Berryessa el mes pasado y Via del Oro en abril. Las autoridades aprobaron recientemente el plan del alcalde para permitir que la policía arreste a las personas sin hogar por negarse a buscar refugio.

Bill Wells, de 55 años, lleva dos décadas montando su tienda de campaña junto al Guadalupe River, cerca de Hedding Street. Ha metido todas sus pertenencias en un carrito anticipándose a la redada. No sabe adónde irá después.

"No puedo salir de esto solo. Necesito ayuda", declaró Wells a San Jose Spotlight. "Me gustaría conseguir una de estas mini casas para poder trabajar. Soy muy trabajador". Wells quiere encontrar trabajo en un restaurante o en la cocina, pero no tener dónde ducharse le dificulta conseguirlo, dijo. También le preocupa dejar a sus dos perros sin supervisión, y encontrar un refugio que los acoja puede ser complicado.

Duda que le ofrezcan alojamiento, a pesar de que otros a su alrededor ya lo han conseguido.

"Nadie lleva aquí más tiempo que yo", dijo. "No sé cómo juzgan quién necesita qué y quién recibe qué".

Este artículo fue publicado por primera vez en inglés en el San Jose Spotlight.