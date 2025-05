Venden raspadito ganador de $1 millón en San José

La reciente racha de premios mayores de la lotería Scratchers en el Área de la Bahía y sus alrededores continuó con un afortunado jugador en San José, informó la Lotería de California el miércoles.

Margarito Gonzales Cortés ganó el primer premio con un billete Triple Red 777 Scratchers valorado en $1 millón, según la lotería.

Gonzales Cortés compró su billete Scratchers en Eastridge Liquor, ubicada en 1855 Tully Road en San José, según la lotería, y el dueño de ese negocio puede optar a un premio extra.

Mientras tanto, no se vendieron billetes con premio mayor en los sorteos de Powerball y Superlotto Plus del miércoles. Esto significa que el bote del Powerball asciende a aproximadamente $163 millones y el del Superlotto Plus a aproximadamente $10 millones para los sorteos del sábado.

El bote estimado para el sorteo de Mega Millions del viernes es de $154 millones, según la lotería.