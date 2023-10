Fisicoculturista colombiana busca inspirar a jóvenes en San José

Con diciplina, fuerza mental y con sabor latino, Andrea Sierra, una colombiana inspira a jóvenes a conocer el mundo del fisicoculturismo.

Andrea ha dejado el nombre de su país en alto, al participar en competencias de fisicoculturismo en Estados Unidos.

"Me monté solo lo hice, salí con la actitud, con el sabor latino que me caracteriza, con la alegría, con la pasión, siempre con mente positiva, y allí tuve el primer lugar en todas las categorías en las que me incribí, me inscribí en 4 y tuve el premio mayor que es el overall de todo el concurso", aseguró Andres.

Llevarse el primer lugar en marzo del 2022, la motivó no solo a exigirse más, pero a seguir compitiendo hasta clasificar a la máxima competencia de culturismo profesional.

"Con mi preparador dijimos, okay vamos a MR Olimpia Amateur Las Vegas, es un Nacional, e internacional porque viene gente de todo el mundo", dijo Andres.

Y dentro de 600 mujeres, Andrea se llevaría al 4to lugar.

Andrea viene de una pequeña ciudad llamada Santander, y como Santandereana, absolutamente nada le quedaría grande.

"Trabajé de mesera, trabajé haciendo DoorDash, lavando platos", afirmó Andres.

Sin duda alguna, fueron años de sacrificios, y de duro trabajo, pero como dice ella.

"Tú puedes con todo, tú puedes pasar todo el límite que tú quieras, la mente es tan poderosa, y resiste tanto a lo que tú le coloques, solo es mental, el cansancio es mental", aseveró Andrea.

La fuerza mental, la disciplina, la constancia y una buena alimentación son elementos claves para competir.

"Hay que comer como comen los perritos, pepita y agua, literal eso le toca a uno, comer exactamente lo mismo, todos los días y a la misma hora", explicó Andrea.

El 14 de octubre Andréa participó en una competencia local en San José, y nos contó cómo fue el proceso de preparación

"El día anterior tu tomas agua hasta la tres de la tarde, ese día el día anterior vas al evento, te registras, reclamas tu número y pasas a tu primera capa de tanning, al otro día y vuelven y hace una segunda capa, la idea es que se vea bien oscura la piel y pueda resaltar", indicó Andrea.

Con el apoyo de su esposo, y de su primer entrenador, Andrea seguirá no solo levantando pesas, dedicando tiempo en el gimnasio, pero también inspirando a mujeres al bello arte de competir en el fisicoculturismo.