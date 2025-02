Hispana estafada al cambiar 6 cheques que eran falsos en su negocio en San José

Una televidente contactó a Telemundo 48 para denunciar que fue víctima de estafa luego de recibir 6 cheques falsos por parte de una persona que parecía que se convertiría en un nuevo cliente.

“Esta persona vino y cambió primero un cheque, después como vio que todo estaba bien, me dijo, ´oh no hay problema´, mis cheques también pues a final de cuentas, una semana después me di cuenta de que los cheques no funcionaban”, aseguró la víctima que prefirió no ser identificada. “Después yo llevé el cheque a un banco y me dijeron que esa cuenta no existía”.

Con voz entrecortada, la víctima expresó la frustración que sintió al darse cuenta de que los cheques eran falsos.

“Las ventas ahorita no están muy buenas, no es un negocio grande, le echamos ganas todos los días. Sacrificamos a nuestra familia y no se me hace justo que una persona, este fue un hombre, que se aprovechó de uno”, aseguró la comerciante.

Telemundo 48 contactó a la policía para preguntarles qué pueden hacer las personas en estos casos.

En primer lugar, para evitar que negocios caigan en estas estafas aseguraron que no existe un método completamente "seguro" para evaluar los cheques, pero que la mejor regla es conocer a tu cliente y brindarles capacitación a tus empleados. aconsejan:

Nunca aceptar un cheque posfechado o vencido

Asegurarse de que el cheque esté sin alteraciones

Pedir una identificación válida

Comparar la foto en la identificación con la persona que presenta el cheque, su firma y la dirección

Verificar que los importes escritos y numéricos coincidan

Si eres víctima de fraude puedes completar el formulario en línea para reportarlo o llamar al (408)277-8900.

Por ahora, el caso de esta persona continúa pendiente. La víctima dijo que esperará la respuesta de las autoridades, y a la vez, hizo un llamado a quienes también han sido víctimas de este delito.

“Pues invito a las personas que, si están pasando por esto, que se unan, que nos unamos para no sé, meter una demanda, meter una denuncia para que se haga más fuerte y la policía se encargue de eso”, expresó la afectada.

Cabe mencionar que las autoridades han enfatizado una y otra vez la importancia de reportar crímenes en la región, sin importar tu estatus migratorio.