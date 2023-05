Exigen más entrenamientos de seguridad en escuelas  especiales de San José

Maestros de educación especial del condado Santa Clara se reunieron a las afueras de la Oficina de Educación para exigirles más apoyo y recursos en las aulas ya que dicen son limitadas.

La gran preocupación de los docentes de educación especial es que la falta de entrenamientos e intervenciones ha causado incidentes violentos en las escuelas donde estudiantes y hasta maestros han terminado lesionados

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Pero aseguran que esto no es una novedad.

Telemundo 48 habló con una maestra quien asegura que fue atacada por un estudiante hace unos años.

“Estaba caminado y vi un calcetín sucio y le dije no lo levantes y de repente me empezó a atacar, me agarró de mi espalda y me está pegando, un muchacho de 18 años, atacándome y si no fuera por la ayuda de personas que estaban cerca yo no sé qué hubiera pasado conmigo y ese día fui al hospital”, indicó Cristina Muñoz, maestra.

Es por eso que también exigen contratar más maestros y asistentes porque están escasos y aseguran un maestro no puede estar solo con 12 estudiantes de educación especial.

Otra de las quejas son las condiciones de algunas escuelas del condado que no reciben mantenimiento y que sus estructuras son muy viejas.

Por otra parte, la Oficina de Educación afirmó que la seguridad de los estudiantes y maestros es su prioridad, añadieron que seguirán colaborando con los maestros.