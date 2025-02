Restaurante Emelina´s ofrece gastronomía peruana al sur de la Bahía

Cada platillo es una experiencia única que transporta a quien lo prueba, a un mundo de alimentos variados que hacen de la comida peruana una de las mejores del mundo.

En el restaurante Emelina´s , Cliver González, prepara especialidades como el arroz con maricos.

“El negocio fue comenzado por Humberto Vasquez un gran amigo nuestro, familia, él empezó el negocio en 2011 en la ciudad de San Carlos con un pequeño restaurante que llamó Emelinas”, indicó Alberto Torres, socio del restaurante.

Alberto contó de sus inicios en el mundo de la gastronomía peruana, originario de Lima, la capital, él junto a quienes define como sus socios, descubrieron que era necesario que el Área de la Bahía conociera y disfrutara de esos platillos.

“Pasando el COVID, una etapa bastante difícil, abrimos otro restaurante en la ciudad de Santa Clara en 2023 y en este 2024 hemos abierto otro en la ciudad de San José y Sunnyvale”, afirmó Alberto.

Entre los manjares que sirven en Emelinas esta una variedad de ceviches y causa, lomo saltado, seco de res, ají de gallina y el infaltable.

“El lomo saltado, lo más tradicional es el lomo saltado y la gente dice wow”, Cliver Gonzales, socio del restaurante.

Cliver sabe cada uno de los sabores propios de la cocina peruana y es que eso lo lleva en la sangre y en su tradición.

“Mi abuela, ella me decía ´tienes que cocinar para que no te mueras de hambre´ y pues sí, me empezó a gustar y aquí andamos”, aseveró Cliver.