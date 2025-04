Culmina reconteo de votos de las elecciones especiales por el Distrito 3 de San José

La Oficina del Registro Electoral del condado Santa Clara culminó el reconteo de los votos para definir al segundo candidato que participará en las elecciones especiales de junio para elegir al concejal del Distrito 3 de San José.

“Cuando los resultados están a menos del 25% o hay menos de 25 votos tenemos que hacer un recuento”, explicó Liz Oviedo, vocera de la Oficina de Registro Electoral del condado Santa Clara.



Esto es un procedimiento por ley del condado y quien obtenga más votos entre los dos candidatos en disputa participará en otra elección especial de junio en contra de Gabby Chávez López quien obtuvo casi un 30% de los votos escrutados.

“La ley de California permite que la gente que no firmó su boleta o la firma no concuerda pueden todavía venir a corregir su firma hasta el sábado. Así que los resultados no van a ser finales hasta que se certifique la elección”, indicó Oviedo.

Aseguraron que hay 14 boletas que están siendo impugnadas, aunque no dieron detalles del por qué.

Matthew Quevedo es uno de los dos candidatos que busca enfrentar a Chávez López.

“Agradezco a todos los que votaron y gracias por los más de 2,000 votantes que me apoyaron”, indicó Quevedo.

Por su parte, el segundo candidato, Anthony Tordillos envió el siguiente comentario por escrito:



“A pesar de que los intereses especiales, como las grandes petroleras y PG&E, nos superan en gastos en 5 a 1, me alegra que nuestro mensaje sustancial haya llegado a los votantes del Distrito 3. Debemos asegurarnos de que cada voto cuente”.



La Oficina del Registro del Votante del condado Santa Clara confirmó que los resultados oficiales los anunciarán el lunes 28 de abril.