Desamparados que rechacen ofertas de refugio serán arrestados en San José

Las personas sin hogar que rechacen tres ofertas de alojamiento podrán ser arrestadas por allanamiento de morada, después de que el Ayuntamiento de San José votara el martes a favor de un cambio de política que esperan anime a las personas sin hogar a cambiar sus tiendas de campaña en las aceras por camas en interiores.

La votación fue de 9 a 2 a favor de añadir una disposición de "responsabilidad de alojamiento" al código de conducta de la ciudad para campamentos, que también incluye la expectativa de que las personas sin hogar no acampen cerca de escuelas y parques infantiles ni bloqueen los derechos de paso públicos.

La propuesta del alcalde de San José, Matt Mahan, es reveladora, ya que proviene de una ciudad liberal liderada por un demócrata en el Área de la Bahía de San Francisco, de tendencia izquierdista. Se encuentra entre las medidas disuasorias más estrictas contra los campamentos propuestas por los funcionarios electos desde que la Corte Suprema, en 2023, facilitó la prohibición de que las personas sin hogar acampen en propiedad pública.

También es otra muestra de la frustración que sienten las personas con las tiendas de campaña precarias que se alinean en las aceras y las riberas de los ríos, y el comportamiento errático de quienes consumen drogas o sufren trastornos psiquiátricos en un estado con unas 187,000 personas que necesitan vivienda. California alberga aproximadamente una cuarta parte de todas las personas sin hogar del país.

Mahan afirma que la mayoría de la gente acepta las ofertas de alojamiento. Pero quiere dejar claro al pequeño porcentaje de personas que se niegan que, a medida que la ciudad construye más refugios y viviendas provisionales, tienen la responsabilidad de mudarse a sus casas.

"Creo que necesitamos un cambio cultural, una cultura de responsabilidad para todos los involucrados", declaró Mahan en una entrevista antes de la votación. "No quiero usar el sistema de justicia penal para dificultar la vida de las personas vulnerables. Quiero usarlo como último recurso".

El gobernador de California, Gavin Newsom, demócrata y exalcalde de San Francisco, ha instado repetidamente a las ciudades a prohibir los campamentos. Los arrestos por alojamiento ilegal se han disparado en San Francisco, y su actual alcalde, Daniel Lurie, ha reiterado que no es apropiado que la gente viva al aire libre.

Los defensores de las personas sin hogar afirman que la represión de los campamentos es traumática e incluso contraproducente. Obligar a una persona a desalojar la perjudica en su búsqueda de estabilidad, ya que podría perder documentos importantes necesarios para solicitar trabajo y vivienda, señalaron.

“Encarcelar a personas con necesidades de salud mental o adicción a las drogas, sin que hayan cometido ningún delito, es inhumano e ineficaz”, declaró Otto Lee, presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Santa Clara, en una declaración escrita enviada por correo electrónico el lunes a The Associated Press.

Lee y otros líderes del condado se oponen a la propuesta del alcalde. Afirman que necesitan más viviendas, camas y servicios, y no castigos.

Pamela Campos, una de las concejalas que votó en contra de la propuesta, dijo que apoya la idea de una mayor atención comunitaria, pero no la responsabilidad que recae sobre las personas sin hogar.

“Estamos imponiendo una enorme carga a una persona y presentándola como una elección, cuando el verdadero culpable es un sistema que empuja a las personas en situación de pobreza a la indigencia”, declaró en la reunión.

La propuesta de "responsabilidad de albergar" no exige un arresto tras tres ofertas rechazadas.

Mahan afirmó, en consulta con la fiscalía municipal y la policía, que era más sensato otorgar a los trabajadores sociales de primera línea y a los agentes de policía la facultad de decidir cuándo intensificar o priorizar una situación. La ciudad establecerá una nueva unidad de calidad de vida de seis agentes dentro del departamento de policía.

"No queremos atarles las manos excesivamente y decirles que esta es la única manera de hacerlo", declaró el alcalde.

Las personas que violen repetidamente el código de conducta de la ciudad para campamentos podrían ser enviadas a un centro de recuperación para desintoxicación o recibir tratamiento judicial por trastornos psiquiátricos o por consumo de sustancias, explicó Mahan.

San José cuenta con casi 1,400 plazas de albergue y espera añadir otras 800 para finales de año. Las autoridades son conscientes de que no tienen suficientes camas, y Mahan afirmó que no se sancionará a las personas si no hay camas disponibles o si las únicas opciones no son adecuadas.

El concejal David Cohen votó a favor, pero espera que los residentes que han abarrotado las reuniones del Ayuntamiento pidiendo ayuda no piensen que esto será la panacea para los continuos problemas de la ciudad con los campamentos de personas sin hogar.

"Espero que veamos mejoras graduales, pero la realidad es que el trabajo que estamos haciendo llevará años", dijo. "La gente debe estar preparada para que esto lleve años y para que no demos la impresión de que hemos hecho algo mágico".