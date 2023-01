San José: delincuente sexual convicto acusado de secuestro ocurrido en 1994 gracias a pruebas de ADN

Un delincuente sexual convicto fue acusado por un caso de secuestro ocurrido en 1994 en un centro comercial de San José gracias a una coincidencia reciente en una base de datos de ADN, anunció el martes la Oficina del Fiscal de Distrito del condado Santa Clara.

Hace veintiocho años, un hombre atacó a una gerente de 21 años de la tienda President Tuxedo en Westfield Oakridge Mall cuando ella abrió la tienda una mañana.

Según informes policiales, un hombre ingresó a la sala de exposición de la tienda alrededor de las 10:00 a.m., la obligó a entrar a la sala de almacenamiento a punta de cuchillo y la ató a una tubería. Sacó dinero de la caja registradora y la agredió sexualmente antes de abandonar la escena a pie.

Después de que el Departamento de Policía de San José agotó varias pistas, el caso fue clasificado como no resulto, aunque la oficina del fiscal de distrito del condado recientemente comparó el ADN de la escena del crimen con un delincuente que figura en el Sistema de índice de ADN combinado.

Los investigadores identificaron al principal sospechoso como Thomas John Loguidice, un hombre de 65 años que cumple una condena de 40 años de prisión por un caso de abuso sexual infantil en el condado San Benito ocurrido en 2012.

En diciembre, el Gran Jurado del condado Santa Clara acusó a Loguidice de un cargo de secuestro con la intención de cometer un robo. El jurado también encontró que el crimen involucró un arma mortal, la amenaza de un gran daño y un alto grado de insensibilidad. Se enfrenta a cadena perpetua además de su sentencia actual.

El sospechoso no fue procesado por cargos de agresión sexual, ya que el estatuto de limitaciones expiró por el delito en 2000.

Loguidice será procesado el miércoles a la 1:30 p.m., en el Departamento 26 de la Sala de Justicia de San José.

“No olvidamos a las víctimas y no perdonamos los delitos violentos”, dijo el fiscal de distrito Jeff Rosen. "Nuestro mensaje a nuestra comunidad es que esta Oficina utilizará el análisis forense de ADN avanzado, el trabajo de detective y la determinación para buscar justicia. Nuestro mensaje a los delincuentes violentos es: 'No lo hagas. No te saldrás con la tuya'".