Adultos mayores del Área de la Bahía piden ser incluidos en el programa Pensión Bienestar de México

Un grupo de adultos mayores mexicanos residentes del Área de la Bahía acudió el lunes con bastones y andaderas al Consulado General de México en San José para pedir una vez más que el gobierno de su país los incluya en el programa llamado Pensión Bienestar que se le entrega a los jubilados en México.

Pues, aunque viven en Estados Unidos aseguraron que siguen siendo mexicanos y han contribuido a su país durante años mediante el envío de remesas.

“Nosotros hemos trabajo mucho aquí y hemos mandado a México las remesas. Hemos ayudado a que crezca la economía en México”, explicó Juan Rueda, mexicano residente del Área de la Bahía.



Según el Banco de México, en 2024, las remesas alcanzaron un máximo histórico de $64 millones, una contribución que sigue haciendo Juan.

“Todos los días trabajo yo, no paro”, aseguró Juan.

A sus 68 años, no porque no quiera descansar, sino porque debe ayudar a su familia y no puede sobrevivir si no trabaja.

“Yo ando vendiendo botanitas y sodas, y también soy reciclador”, dijo Juan.

El grupo liderado por el Centro Jornalero de Mountain View le entregó una carta al cónsul adscrito, Hugo Juárez Carrillo, para hacer llegar su petición al gobierno en México.

“Están haciendo una petición y esa petición se les hará llegar a las autoridades competentes en territorio mexicano”, aseveró Carrillo.

“Que se reconozcan los derechos de esta comunidad tan vulnerable y tan necesitada. Es un mito pensar que aquí en EEUU el dinero se gana fácil, nuestra gente no la pasa bien”, afirmó María Marroquín, directora del Centro Jornalero de Mountain View.



La demostración fue parte de un día de acción en conjunto con otras ciudades de California y Arizona, y no es la primera vez que se pronuncian al respecto.

“Hemos estado en la mañanera y se nos ha dicho que estan revisando el presupuesto. Y es por eso que queremos mencionar que es urgente, porque nuestra gente en verdad se está muriendo de hambre, de abandono. Es una oportunidad para que el país de México reconozca a la gente que le ha dado tanto”, enfatizó Marroquín.